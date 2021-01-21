Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.
|21 Ocak 2021 18:54
|+Aa- Yazdır
Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor
20 Ocak 2021 21:05
|Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
20 Ocak 2021 17:28
|Omar Elabdellaoui taburcu oldu
19 Ocak 2021 18:40
|Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü
18 Ocak 2021 20:59
|'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya satışta
18 Ocak 2021 13:43
|Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama
18 Ocak 2021 00:52
|Beşiktaş derbi galibiyetiyle liderliğini sürdürdü
17 Ocak 2021 20:58
|Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
17 Ocak 2021 16:32
|Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
17 Ocak 2021 12:31
|Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı
16 Ocak 2021 19:45