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Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.
 21 Ocak 2021 18:54
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Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.
İhlas Haber Ajansı
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