Herkese çip takacak deniyordu! Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Microsoft'un kurucu ortağı Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de Covid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim adamlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bill Gates ayrıca aşı olduğu anın fotoğrafını paylaştı.

Mikroçip iddiası

Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates'in parmağı olabileceğini iddia etmişti. "Gates'in bu salgının yaratım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık" diyen Roger Stone, ünlü milyarderin insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını da iddia etmişti.

İddialar yalanlanmıştı

Bill ve Melinda Gates Vakfı, BBC'ye yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Söylentiler Mart ayında Bill Gates'in yaptığı bir açıklamayla yayılmaya başladı. Gates, kimlerin iyileştiğini, kimlerin test edildiğini ve kimlerin aşı olduğunu gösteren "dijital sertifikalar" olabileceğini söyledi ancak mikroçiplerden bahsetmedi. Bu mülakatın ardından "Bill Gates koronavirüsle mücadele için mikroçipleri kullanacak" başlıklı yazı ortaya çıktı. Yazı, Gates Vakfı'nın desteklediği bir çalışmaya da atıf yapıyor.

''Mikroçip değil, daha çok görünmez bir dövmeye benzetilebilir''

Çalışma, kişilerin aşı bilgilerinin özel bir mürekkep enjekte edilerek deri yüzeyinde saklanabilmesini sağlayabilecek bir teknolojiye ilişkin. Oysa çalışmada bahsi geçen uygulama bir mikroçip değil, daha çok görünmez bir dövmeye benzetilebilir. Çalışmada yer alan bilim insanı Ana Jaklenec, bu teknolojinin henüz uygulanmadığını, insanların izlenmesini ya da kişisel bilgilerine ulaşılmasını sağlamayacağını, bu tür bilgilerin bir veritabanına kaydedilmeyeceğini belirtiyor.

''Bill Gates'in aşı vasıtasıyla insanlara mikroçip yerleştirmek istediğine inandığı ortaya çıktı''

Microsoft'un kurucusu Gates'in adı, salgın süresince birçok söylentide yer buldu. Bunda Gates'in aşı çalışmaları ve halk sağlığı alanında yardım çalışmalarına destek vermesi de etkili oldu. Ortada herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, Mayıs ayında YouGov tarafından yapılan bir ankette, Amerikalıların yüzde 28'inin, Bill Gates'in aşı vasıtasıyla insanlara mikroçip yerleştirmek istediğine inandığı ortaya çıktı. Cumhuriyetçiler arasında buna inananların oranı yüzde 44 olarak saptandı.

''Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim''

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtirken "Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkes için en iyisi" şeklinde konuşmuştu.

One of the benefits of being 65 is that I'm eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd