Aşıda randevu süresi tartışması
|15 Şubat 2021 08:05
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Böylece bundan böyle her gün öğleden önce her 10 dakikada 1, öğleden sonraları ise her 5 dakikada 1 kişi Kovid-19'a karşı aşılanacak. Öğleden sonrası için geçerli olan uygulamanın aile sağlığı merkezlerinde kalabalığa neden olacağını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, hafta sonu hastanelerde uygulanan bugün ise aile sağlığı merkezlerinde hayata geçen uygulamaya tepki gösterdi.
Uygulamanın aile sağlığı merkezlerinde kaosa neden olacağını öne süren Eryazğan, "Beş dakikada bir demek, öğleden sonra bir hekime her saat için 12 randevu demek. Yaklaşık dört saat için her hekime 48 randevu demek. Aile sağlığı merkezinde beş aile hekimi varsa, toplamda 240 kişi demek. 240 kişinin bir aile sağlığı merkezinde aşı olması, hem aşı alanlarının kısıtlı olması nedeniyle hem de aşılama programının çok ağır ve aksak çalışmasından dolayı, yüzde 50'sinin aşı olamadan geri dönmesi demek" dedi. Eryazğan, aşı için geliştirilen AŞILA uygulamasında geçen cuma sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Uygulamada sorun çıkar
AŞILA programının geçen cumadan bu yana tıkandığını söyleyen Yusuf Eryazğan, şu tespit ve önerilerde bulundu:
"65 yaş açıldığından bu yana doğru dürüst çalışmıyor. Şu anda bu randevu sistemi Bilim Kurulu'nun her aşı sonrası, bir hasta için 15 dakika bekletme uyarısını da ortadan kaldırıyor. Kişilerde herhangi bir alerjik reaksiyon olduğunda bunu yapan sağlık çalışanları, hekimler sorumlu tutulacak. Açıkçası randevu sisteminin bu şekilde sahadaki hekimlere sorulmadan 5 dakikaya indirilmesi çok doğru değil. Bu kadar hızlı aşılama yapılabilmesi için aşılama merkezlerinin kurulması gerektiğini tekrar söylüyoruz.
Aile hekimliği bilgi sisteminin mutlaka devreye girmesi ve bu sistem üzerinden aşıların yapılması lazım. Kişilerin kamu spotlarıyla nasıl randevu alacağı, nasıl onay alacağının bilgilendirilmesi lazım. Aşısını olanların koridorda, dar alanlarda beklemesi mümkün değil. Bu uygulama saha ile uyumsuz ve uygulanabilirliği yok."
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