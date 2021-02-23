FETÖ ile PKK işbirliğinin delili: Silah anlaşması yapmışlar

Milli İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonrasında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan Gürbüz Sevilay, 15 Şubat'ta MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye getirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Gürbüz Sevilay etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Gürbüz Sevilay, 1990'lı yıllarda örgüte katıldığı, Özbekistan'a gönderilmeden önce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah GÜLEN ile görüştürüldüğü, örgüt kontrolünde olan dershanelerde eğitim gören üniversite sınavında başarılı olamayan yaklaşık 50 kişilik guruplar halinde toplamda 500 kişilik öğrenci grubunu örgüt organizesinde Özbekistan ülkesine götürdüğünü anlattı. Özekistan'daki üst düzey bürokratların çocuklarını örgütün belletmeni sıfatıyla eğittiğini belirten zanlı bu yöntemle çocukları örgüte kazandırdığını söyledi.

FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ

Türkiye'ye dönen Gürbüz Sevilay, ihraç olan FETÖ üyeleriyle birlikte savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket kurduğunu iki ortağının bir süre sonra FETÖ/PDY aranmaları nedeniyle Yunanistan'a kaçtığını, bunun üzerine daha önce terörizmin finansmanından hakkında işlem yapılan M.,S. ile birlikte şirketin PKK üyeleriyle irtibata geçtiğini söyledi. 2019 yıllı sonlarında N.Ö. aracılığı ile Suriye'nin Rojava bölgesine geçerek sözde PKK/YPG karargahında silah ticareti için anlaşma yaptığını anlatan Gürbüz Sevilay, bu anlaşmadaki silah, mühimmat ve malzemelerin temini için Ukrayna ülkesinde irtibatlar kurduğu, burada yaptıkları çalışmalar sonrasında bir şirketle alım için protokol imzaladıkları, yine devam eden süreçte tekrar aynı bölgeye gittiği anlattı.

MAZLUM KOBANİ İLE MASAYA OTURMUŞ

Gürbüz Sevilay, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin sözde karargahında Mazlum Kobani ve Mahir kod adlı teröristlerle anti-İHA, anti-drone, askeri malzemeler, termal elbiseler ile ilgili görüşmeye katıldığını, bu askeri malzemelerin temini için yapılan anlaşma kapsamında Ukraynalı şirket yetkililerini PKK/YPG'li üst düzey teröristler ile Kuzey Irak'ta buluşturdukları, bu buluşmada roket ve füze sistemleri de dahil olmak üzere geniş çaplı silah ticareti görüşmesi yapıldığı, silah ticareti ile ilgili 200 bin dolar avans aldıklarını söyledi.

"PETROLLERİ KORUMAMIZ LAZIM"

Gürbüz Sevilay'ın YPG'nin sözde yöneticileriyle 2019 yılında yaptıkları görüşmelerin detaylarını da ifadesinde anlattı. H.A ve M. Ö isimli iki teröristin kendisine bir savaş durumunun var olduğunu, savaş nedeni ile şehirleşmeyi yavaşlattıklarını, para ve güç olarak kendilerinin Suriye'den daha güçlü olduklarını anlattığını belirten itirafçı "PKK üyeleri, her şeylerinin hazır olduğunu, uluslararası statü beklediklerini, fabrikalar yapacaklarını, ancak şuan acil başka şeylerin lazım olduğunu söyledi. Daha sonra Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede bulunan petrol bölgesine beni götürdüler. H.A çıkartılan petrolü ABD'ye verdiklerini, bu bölgeyi insansız hava araçları (İHA) bombardımanından korumaları gerektiğini, anti dron ve anti insansız hava aracı sistemine ve termal askeri kıyafetlere ihtiyaç duyduklarını, bu bölgenin güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu anlattı" dedi.

FETÖ BÜTÜN ÖRGÜTLERLE BAĞLANTILI

15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan FETÖ'nün Ankara'da daha önce farklı soruşturmalarda yapılan tespitlerde DHKP/C açık alan yapılanmaları ile birlikte eylemlere katıldığı, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Irak ülkesinde faaliyet göstermiş iki FETÖ mensubunun da Avrupa'ya kaçmak için DHKP/C li örgüt üyeleri aracılığıyla sahte pasaport aldıkları belirlenmişti. Bu soruşturma kapsamında ise FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı faaliyet gösteren tüm terör örgütleri ile birlikte hareket etme stratejisine paralel olarak PKK ve onun Suriye uzantısı YPG ile birlikte hareket ettiği ve silah ticareti faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıkartılmış oldu.

Halit Turan