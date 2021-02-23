1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
 23 Şubat 2021 09:58
+Aa- Yazdır
Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, mahalleye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yaşlılara şiddet ve nefret arttı
23 Şubat 2021 08:11		 İşgücü istatistikleri aylık açıklanacak
23 Şubat 2021 07:30
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
23 Şubat 2021 06:50		 İstanbul'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
22 Şubat 2021 22:41
İşte mart ayında normalleşecek iller
22 Şubat 2021 17:23		 Turizm kenti Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor
22 Şubat 2021 17:13
Afyonkarahisar'da iki köy karantinaya alındı
22 Şubat 2021 16:50		 Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları için yarın son gün
22 Şubat 2021 14:48
En çok vaka görülen ilde, 68 yerleşim yeri karantinada
22 Şubat 2021 13:46		 TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek
22 Şubat 2021 13:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:03 - Usta öğreticilere de norm kadro getirilmelidir10:02 - Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde09:58 - Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı09:52 - Güne başlarken döviz fiyatları09:52 - Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın yakalandı09:50 - Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
09:42 - Zeytinde sağlığı tehdit eden yöntemlere karşı uyarı09:33 - Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?09:24 - FETÖ ile PKK işbirliğinin delili: Silah anlaşması yapmışlar09:18 - Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar09:12 - Tazminatlar sadece kişi veya avukatı tarafından tahsil edilebilecek09:05 - Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi
09:00 - Bir anda ara seçim olabilir08:59 - Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış08:47 - Kurusıkı tabanca ile video çekerken hayatını kaybetti08:22 - Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı08:13 - İstanbul'da trafik yoğunluğu tüm güne yayılıyor
08:11 - Yaşlılara şiddet ve nefret arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Bir anda ara seçim olabilir
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
13 muvazzaf uzman çavuşa FETÖ'den gözaltı kararı
Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutlu eden besinler 5
satranç 3
yozgat 1
sobalı evde büyüyen çocuk 5
kedi 2
Meydan okuma meydanı 4
Çamaşır makinesinin bir türlü durmaması 2
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 2
yapay elementler 1
düz duvara tırmanmak 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam