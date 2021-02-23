TRT sunucusundan hakim ve savcı adaylarına 'Beden Dili' semineri
Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında stajları devam eden hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.
|23 Şubat 2021 11:01
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Anadolu Adalet Sarayı'nın E bloğundaki Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, 125 hakim ve savcı adayı katıldı.
Gün boyu süren seminerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman "Yargı Etiği ve Protokol Kuralları" konulu konuşma yaptı.
Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise TRT haber program sunucusu Fulin Arıkan "Kişisel İletişim ve Beden Dili" konulu eğitim verdi.
Seminerin ardından adliyede oluşturulan duruşma salonunda hakim savcı adayları tarafından çeşitli konularda kurgusal duruşmalar gerçekleştirildi.
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