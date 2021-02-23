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Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümünün ardından tepki çeken bir olay yaşandı. Cüceloğlu'nun ölümünün ardından sosyal medyada açılan sahte hesaplarla para toplanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
 23 Şubat 2021 11:15
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Cüceloğlu'nun ailesi konu ile açıklama yaparak 'Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatının ardından, ailesi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Aile, açıklamada Doğan Cüceloğlu'nun adına açılan sahte hesaplarla para toplanmaya çalışıldığını duyurarak vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu'nun ailesi, resmi sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde bir açıklama paylaştı. Doğan Cüceloğlu adına açılan bazı sosyal medya hesaplarıyla, vatandaşlardan para toplanmaya çalışıldığını belirten aile, bu hesaplara itibar edilmemesini istedi. Aile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sizlerle paylasmak istediğimiz önemli bir konu var. Sizler de hatırlayacaksınız Doğan Hoca geliştiren aile ve okul ortamı için emek veren herkese "aynı ekipteniz" derdi. Onun sosyal medya hesaplarını takip eden, fikirlerini uygulamaya çalışan sizler geçirdiğimiz bu zor günlerde bizlere de ailesi olarak "aynı ekipten" olduğumuzu hissettirdiniz, tekrar sağ olun. Doğan Hoca'nın adından faydalanmak amacıyla açılan sahte hesaplarda para toplanmaya çalışıldığı, adının ve fotoğrafının iznimiz olmaksızın bazı faaliyetlerde kullanıldığı bilgisini üzülerek öğrendik. Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir. Onun adının topluma faydalı işler için onayımız alınarak yapılacak faaliyetler dışında kullanılmasına zaten yorgun olan gönlümüzün kırıldığını belirtmek ister, dikkatlerinizi rica ederiz.

Onun sözleri kitaplarında, videolarında, resmi instagram, facebook ve twitter hesaplarında mevcut ve herkes tarafından kolayca anlaşılacak kadar net. Ömrünü adadığı, nice emeklerle oluşturduğu fikirsel mirasına uydurma sözler ve yorumlarla zarar verilmesi ihtimali canımızı yakıyor. Sizler de büyük ekibi olarak lütfen buna izin vermeyin. Onun adını ve fikirlerini hep birlikte koruyalım. Bu vesileyle sizlerden de gelen talepler Çerçevesinde Doğan Cüceloğlu sosyal medya hesaplarını meslektaşı ve eşi Yıldız, yıllardır birlikte çalıştığı asistanları Emre ve Gizem ve kızı Umay'la birlikte ve çocuklarının da desteğiyle sürdüreceğimizi paylaşmak isteriz.

Selamlar, sevgiler...
DHA
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