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Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 23 Şubat 2021 11:58
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Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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