Memur olarak çalışan sanığa FETÖ'den hapis cezası
Kayseri'de memur olarak çalışan, Fetullahçı silahlı terör örgütüne üye olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|23 Şubat 2021 13:32
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Savunmasında, terör örgütü ile bir alakasının olmadığı söyleyen sanık M.K., mahkeme heyetinden beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanık M.K.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak, suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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