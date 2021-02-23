Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yaptığı açıklamada Bakanlık ve bağlı birimlere 13 bin 202 personel alacaklarını duyurmuştu.

Yapılan açıklamanın ardından 11 bin 484 kişilik personel alım ilanı yayımlandı. Personel alım ilanları Bakan Gül'ün açıkladığı 13 bin 202 sayısına tamamlanacak.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, kısa süre içinde 1500 işçi alım ilanı yayımlanacak. Bunun yanında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de 37 öğretmen, 108 psikolog, 48 sosyal çalışmacı, 2 mühendis, 2 veteriner, 5 fizyoterapist alımı için duyuruya çıkılacak.

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatına da 16 mütercim ve çözümleyici almak için ilana çıkılacak.

23 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11 bin 484 kişilik ilan için TIKLAYINIZ