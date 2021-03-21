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'Ankara'nın tek kadın dolmuş şoförü' yolları renklendirdi

Minibüs şoförü Satı Karaboğa, insanların kendisini görünce çok şaşırdıklarını söyledi.
 21 Mart 2021 19:11
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'Ankara'nın tek kadın dolmuş şoförü' yolları renklendirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 42 yaşındaki Satı Karaboğa, çalışma azmiyle örnek oluyor.

Çocuk yaşta başlayan araba sevdasını mesleğe dönüştüren bir çocuk annesi Karaboğa, 6 aydır Çubuk yollarında dolmuş şoförlüğü yapıyor. Ekmek parasını direksiyon sallayarak kazanmaya çalışan Karaboğa, hem çocuğunun eğitimiyle ilgileniyor hem de açıktan ikinci üniversitesini okuyor.

Dolmuşta çalışırken özellikle ilçedeki kadınlar tarafından takdir edildiğini anlatan Karaboğa, AA muhabirine, severek yaptığı işte çalışma azmiyle çevresindekilere örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Karaboğa, en iyi yaptığı işin şoförlük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anadolu Üniversitesinin 2 yıllık halkla ilişkiler bölümünü bitirdim, şimdi de 4 yıllık kamu yönetimi bölümünü okuyorum. Güvenlik sertifikası başta olmak üzere birçok meslek alanında sertifikam da var ama uzun zaman işsiz kaldım. Ne yapabilirim diye düşünürken, aklıma dolmuş şoförlüğü geldi. Şoförlüğü de çocuk yaştan bu tarafa çok seviyorum. Bir gün tesadüfen Çubuk Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Bekir Taşlı'nın dolmuşuna bindim. Tanıştıktan sonra siz bayan şoför çalıştırmaz mısınız diye sordum, 'Durağa gel de konuşalım.' dedi. Durağa gittim ve konuşmamızdan bir ay sonra da beni çalışmak için davet etti."

"Beni en çok yoran sanayiye gitmek"

İşinde kendisini en çok yoran unsurun araç arızası ve bakımlar nedeniyle sanayide geçen süre olduğunu dile getiren Karaboğa, "Kullandığım araç duraktaki araçlardan çok farklı bir araç. Biraz zahmetli ve ara sıra arıza yapıyor. Bu da beni çok yoruyor." diye konuştu.

Karaboğa, dolmuş kullanırken kendisini görenlerin çok şaşırdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Abla helal olsun. Kimsenin yapamadığı işi yapıyorsun.' gibi olumlu tepkiler alıyorum. Bu güzel iltifatlar da hoşuma gidiyor. Para uzatırken 'beyefendi' diye hitap ediyorlar. Sonradan kafasını döndürüp de beni görünce 'Şoförümüz bayanmış, ne güzel Çubuk'a yeni bir yüz geldi.' diye çok güzel tepkiler alıyorum."

Her gün sabahın erken saatlerinde durağa giderek mesaiye başladığını, akşam saatlerine kadar direksiyon başında olduğunu belirten Satı Karaboğa, "İşe geldiğimde burada durak görevlisine de yardımcı oluyorum. Ondan sonra da sıraya göre servise çıkıyorum. Seksenlerden sonra Ankara'da tek bayan dolmuşçu şu an benim. Genelde bana 'bacı' diye hitap ediyorlar, 'yenge' diyenler de oluyor, 'şoför Satı' diyenler de oluyor. Burada her gün direksiyon sallayarak ekmek paramı çıkartmaya çalışıyorum." dedi.

"İlçemizin ilk, Ankara'nın da tek kadın dolmuş şoförü"

Satı Karaboğa'nın kendilerine müracaat ettiğinde önce tereddüt ettiklerini, diğer dolmuşçularla görüştükten sonra ortak kararla kabul ettiklerini söyleyen Çubuk Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Bekir Taşlı, Karaboğa'nın minibüsçülerin "Şoför Nebahat" ablası olduğunu belirtti.

Kadın müşterilerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Taşlı,"Burada çalışan dolmuşçuların hepsi erkek olduğu için aramızda bir de bayan şoför olsun diye teklifi kabul ettik. Kendisine bir minibüs verdik ve çalışıyor. Kendisinden çok memnunuz. Müşterilerden memnuniyet mesajları geliyor. Daha çok kadın şoför olmasını istiyor vatandaşlarımız. 'İlçemizin ilk, Ankara'nın da tek kadın dolmuş şoförü' oldu." diye konuştu.

Minibüsçülerden Bekir Yazıcı, bir kadın şoförle çalışmanın kendilerine çok şey kattığına işaret ederek, "Arkadaş ortamında oturmadan konuşmaya daha çok dikkatli olmaya başladık. Kendi aramızdaki arkadaşlık ilişkilerimiz düzeldi. Müşteri de çok memnun. Genellikle de bayan müşterilerimiz olduğu için özellikle bayanlar çok memnun." ifadelerini kullandı.

Satı Karaboğa'nın gelişiyle ilçede dolmuşçularda değişiklik olduğunu vurgulayan şoförlerden Fedai Mülayim de "Satı ablamız bir ekmek davası için çalışıyor. Biz kendisinden çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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