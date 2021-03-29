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E-ticaret'ten soğutan hareketler bunlar

Alışverişimizi online yaparken sitenin kullanışlı olması; hızlı, sade, fazla ürün sunması, indirim ve kampanyalar yapması bizim için çok önemli. Ücretsiz kargoyu ise çok seviyoruz.
 29 Mart 2021 07:40
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E-ticaret'ten soğutan hareketler bunlar

Bütün dünyayı bir anda hallaç pamuğu gibi atan Covid-19 pandemisi, bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Hem de yeme içmeden eve bakışımıza, kıyafet tercihlerinden alışveriş şeklimize kadar her şeyi... Değişen alışveriş tercihlerinin öne çıkardığı sektör ise e-Ticaret oldu. Önceleri mağazalar, AVM'ler kapandı diye e-Ticaret'e yöneldik. Ardından ihtiyaçlara daha güvenle ulaşmanın yolunu böyle bulduk. Şimdi ise alışkanlık oldu. Çok alıştık e-Ticaret'e. Bazen alacağımız şeyler ağır diye "sipariş veririm" dedik, bazen mağazada deneme riskini göze alamayıp kıyafetleri eve istedik ve yeni trendimiz bu oldu. Böylece e-Ticaret bir yılda birkaç kat birden büyüdü. 2 yıl önce sadece çiçek satanlar, şimdi kıyafetten kamp malzemesine kadar her şeyi koymaya başladı listesine. Dünün moda markalarını bünyesinde bulunan başka bir site bugün domates-biber de satmaya başladı ve her şey yeniden dizayn edilmeye başladı. Bu süreçte bu yolla dolandırılan da çok oldu ve sektörde taşların yeniden yerleştirilmesi ihtiyacı büyüdükçe büyüdü. İşte bu süreçte doğru e-Ticaret'in nasıl olması gerektiğine dair fikirler dile getirilse de, hazırlanan bir raporda, e-Ticaret'in nasıl olması gerektiğini içeren sonuçlar yayınlandı. TOBB e-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-Ticaret'te en sık yapılan hataları ve tüketiciyi online ticaretten soğutan hataları sıraladı. e-Ticaret'e başlayacaklara yol haritası olurken tüketicilere dikkat edilecekler listesi niteliğinde görülebilecek 'yanlışları' sıraladık.

¥ Bir e-Ticaret sitesinin yapacağı en hatalı davranışlardan biri, verileri kullanım konusunda izin almış bile olsa, sürekli mesaj ve ileti atmak çok itici. Haftada en fazla 1 ya da 2 olabilir.

¥ İnternet sitesinde tema çok önemli. Her yerden renkli kutucuklar falan çıkıyorsa, insan yorulup çıkıyor. Site hızlı, menüsü sade ve anlaşılır olmalı.

¥ Alışverişe geçtiğinizde form uzun, istenen bilgi gereksiz yere çoksa alıcı sıkılıyor. Bir e-Posta, bir adres, bir de cep telefonu numarası yeterli olacak.

¥ Ürün fotoğrafları çok küçükse, ayrıntılı incelemeye izin vermiyorsa olmaz. Sahte hissi verir, siteden de üründen de uzaklaştırır. Fotoğraf büyük ve net olmalı, birkaç açıdan fotoğrafı bulunmalı.

¥ Üründe detay önemli ancak bunun için birkaç cümle yeter. Yoksa tüketici bırakıp gider. Detaycılar için daha uzun yazılar hazırlanabilir.

¥ Reklam iyi de bezdirmezseniz iyi olur. Bir müşteri bir çorap aldı diyelim. Ardından aylarca o çorap markasının reklamlarını, internete her girdiğinizde görmek çok bıktırıcı. Devam eder diye bir daha o siteye girmek bile istemiyor tüketici.

¥ Ürünü sepete attığımızda sepette anında görmezsek soğuyoruz üründen. En başa dönmek, yeniden o kadar ürüne bakmak sıkıcı. Bir başka şeyi baktığımızda aynı sayfaya dönmek istiyoruz.

¥ Müşteri hizmetlerinin kolay ulaşılabilir olması, güven duygusu veriyor. Aksi halde oradan kaçıp başka yere gitmek için başka sebebe gerek kalmıyor. Hatta anında anlık yazışma yapılabilecek bir temsilciyle güven zirve yapıyor.

¥ İade rahatlığı olmazsa olmazımız. Kolay iade edeceğini bilmek, siparişi onaylamak için çok önemli.

¥ Tüketici bir e-Ticaret sitesini telefonuna indirdiyse, ayrıcalık bekliyor. Çünkü onu benimseyip eline almış gibi hissediyor.

¥ Takipçi satın aldığı izlenimi veren sitelere de çok güvenmiyoruz. Diyelim ki 100 bin takipçisi olan bir site var. O ürünü 10 kişi beğenmişse algı bozuluyor.

¥ İyi veya kötü yorumlara hızla dönüş olmuyorsa tüketici fikrine önem verilmediğini düşünüyor. Her yorum kendi özelinde değerlendirilmeli. "Çok beğendim" yorumuna da "bu çok kalitesiz" yorumuna da "Fikriniz bizim için değerli" cevabını verip başka bir şey yapmamak tüketiciyi uzaklaştırıyor. Neden beğenmediğini de neyini beğendiğini de iyi anlamalısınız.

¥ Kargo ücreti bilgisi çok önemli. 6 liralık bir kargo ücretini bile ödemek istemiyor tüketici. Fiyat daha fazla olsa bile "ücretsiz kargo" seçeneğini gören, o siteye yönelebiliyor.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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