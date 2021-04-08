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Soru hırsızı FETÖ bir de mülakat provası yapmış

FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı örgüt üyeleri ve gizli tanıklar ihaneti tek tek anlattı.
 08 Nisan 2021 06:50
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Soru hırsızı FETÖ bir de mülakat provası yapmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma devam ederken, itirafçı örgüt üyeleri önemli bilgiler verdi. 17-25 Aralık'tan sonra örgütün tehdit ve psikolojik zorlama ile bağlılık oluşturmaya çalıştığını belirten itirafçılar, kaymakam ve vali yardımcıları için 6-7 kişilik gruplar oluşturulduğunu 17-25 Aralık'tan sonra ise kişi sayısının 2 ya da tek kişiye indirildiğini ve gruplar arasında haberleşme olmadığını söyledi. İtiraflar ışığında, haklarında yeni deliller elde edilen 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü de 'mahrem imam' olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'cü mülki idare amirlerinden sorumlu olan itirafçı mahrem imam M.B. ifadesinde, şunları söyledi:

Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri, fotoğrafları bulunuyordu. Bu bilgiler, Mehmet Kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yani solcu, sağcı, Alevi, Sünni, başka cemaate bağlı, ülkücü olduğu yazılıyor, örgüt mensubu ise X işareti konuluyordu. Örgütten ayrılan ve mesafe koyanlar içinse 'İlgi Grubu' anlamına gelen XX işareti veriliyordu. İkinci sütunda ise kişisel ve mesleki bilgiler yer alıyordu. Tahminimce bu listede X işaretli örgüt mensubu kişiler listenin yarısına yakındı. Liste, hatırladığım kadarıyla 800-900 kişiden oluşmaktaydı.

BİR GÜN ÖNCE VERMİŞLER

Örgüt üyesi gizli tanıklar da FETÖ'nün mülki idare içerisinde nasıl yapılandığını detaylarıyla açıkladı. KPSS ve kaymakamlık sınavından bir gün önce yemin ettirilerek sınav soruları deneme şeklinde verildiğini anlatan "Özgür" kod adlı gizli tanık ifadesinde "Sınava girince, bir gün önce yeminler verilerek gösterilen deneme kitapçığındaki soruların sınav sorularıyla hemen hemen aynı olduğunu gördüm" dedi. "Kasım" kod adlı gizli tanık da örgüt üyelerinin, mülakatlardan nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı: Kaymakamlık sınavını kazanan kişilerin mülakat süreci hazırlığına başlanırdı. Nasıl giyileceğinden nasıl konuşulacağına, referans aramada dikkat edilmesi gereken şartlara, oturup kalkmaya kadar ayrıntılı olarak prova yapılırdı.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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