Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne vize
Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kadın personelin başörtüsü takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.
|08 Nisan 2021 08:26
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2017'de TSK Kılık-Kıyafet Yönetmeliği'nde yaptığı düzenlemeyle kadın personellere başörtüsü yasağı kaldırılmıştı. Danıştay 2. Dairesi, yönetmeliğin iptali talebini 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre dinsel bir sembolün toplumda nasıl algılandığı konusunun ulusal makamların takdirinde olduğu, başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek "Bu da başörtüsü takan bireylerin diğer kişiler üzerinde sistematik bir baskı oluşturmadığını göstermektedir.
Mevzuatımızda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin başı örtülü olarak çalışmasını açıkça yasaklayan bir kanun hükmü bulunmamaktadır" denildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
07 Nisan 2021 08:39
|Yargıtay'dan sonra Danıştay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi
05 Nisan 2021 12:54
|Kapatılan bölümde görevli öğretim üyelerinin kadrolarının aktarılmasında idarenin takdir hakkı!
05 Nisan 2021 00:10
|İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir
04 Nisan 2021 15:47
|3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
03 Nisan 2021 00:05
|Danıştay: Güvenlik soruşturması için yasa şart
02 Nisan 2021 08:50
|Doktora yapmak için görevlendirilen araştırma görevlisine harcırah ödenir mi?
02 Nisan 2021 00:08
|Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
01 Nisan 2021 00:06
|PTT'deki güvenlik soruşturması düzenlemesine YD kararı
31 Mart 2021 11:37
|Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
31 Mart 2021 00:01