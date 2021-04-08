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Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne vize

Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kadın personelin başörtüsü takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.
 08 Nisan 2021 08:26
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Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne vize

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2017'de TSK Kılık-Kıyafet Yönetmeliği'nde yaptığı düzenlemeyle kadın personellere başörtüsü yasağı kaldırılmıştı. Danıştay 2. Dairesi, yönetmeliğin iptali talebini 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre dinsel bir sembolün toplumda nasıl algılandığı konusunun ulusal makamların takdirinde olduğu, başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek "Bu da başörtüsü takan bireylerin diğer kişiler üzerinde sistematik bir baskı oluşturmadığını göstermektedir.

Mevzuatımızda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin başı örtülü olarak çalışmasını açıkça yasaklayan bir kanun hükmü bulunmamaktadır" denildi.
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