Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız"
|08 Nisan 2021 12:03
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız"
"Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye'de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"
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