Meteoroloji uyardı: İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor
|08 Nisan 2021 14:46
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın da Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), eseceği tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nisanın ilk haftasında vaka sayılarında ilkler yaşandı
08 Nisan 2021 15:03
|Şehit pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı toprağa verildi
08 Nisan 2021 14:06
|KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı
08 Nisan 2021 13:46
|Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
08 Nisan 2021 13:31
|Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı
08 Nisan 2021 13:05
|Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
08 Nisan 2021 11:30
|'10 gün entübe olmak demek hayatla 10 gün bağınız yok demek'
08 Nisan 2021 11:16
|'Rizeli astronotlar'a Rusya'dan davet
08 Nisan 2021 11:02
|Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı
08 Nisan 2021 10:59
|İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor
08 Nisan 2021 10:48