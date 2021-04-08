Antalya'da sağlık memuru kansere yenik düştü
Antalya'da bir süredir kanserle mücadele eden 46 yaşındaki sağlık memuru hayatını kaybetti.
|08 Nisan 2021 16:39
|+Aa- Yazdır
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olarak görev yapan 46 yaşındaki Ayfer Ülkü'den acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden Ülkü, dün akşam özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Daha önce Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeliği ve kadın kolları başkanlığı da yapan Ülkü, Kurşunlu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ülkü'nün ailesi ve dostlarının yanı sıra Sağlık-Sen yöneticileri de katıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
08 Nisan 2021 17:13
|Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı
08 Nisan 2021 17:12
|Mersin'deki kazada yaralanan asker şehit oldu
08 Nisan 2021 16:23
|Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya beyaza büründü
08 Nisan 2021 16:01
|Nisanın ilk haftasında vaka sayılarında ilkler yaşandı
08 Nisan 2021 15:03
|Meteoroloji uyardı: İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor
08 Nisan 2021 14:46
|Şehit pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı toprağa verildi
08 Nisan 2021 14:06
|KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı
08 Nisan 2021 13:46
|Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
08 Nisan 2021 13:31
|Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı
08 Nisan 2021 13:05