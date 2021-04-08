Uzmanından 'navigasyon' uyarısı
İzmir'in Bornova ilçesinde, ani şerit değiştirince yanından geçen TIR'ın dorsesine çarpan otomobilde yaşamını yitiren Melek Aslan'ın yerde açık olarak bulunan cep telefonunda Işıkken'teki bir adresin programlanmıştı. İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa İmece, araç kullanırken navigasyon cihazlarının doğru konumlandırılması gerektiğini söyledi.
|08 Nisan 2021 19:18
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Buca'dan Bornova yönüne giden Melek Aslan'ın (32) kullandığı 35 AIE 031 plakalı otomobil, dün saat 22.00 sıralarında, Işıkkent Kavşağı'nda ani manevra ile sağ şeride geçip F.Ç. (42) yönetimindeki 20 P 1828 plakalı TIR'ın 20 P 1829 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Aslan yaşamını yitirirken, yanındaki Samet Hafızoğlu (33) ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobilde yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Aslan'ın cep telefonu yerde navigasyonu Işıkkent'teki bir adrese gitmek üzere ayarlanmış şekilde açık olarak bulundu. Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığını fark edip, aniden sağ şeride geçmek için manevra yapınca TIR'ın dorsesine çarptığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
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