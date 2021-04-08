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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|08 Nisan 2021 20:16
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Alınan bilgiye göre, M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
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