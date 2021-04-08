İGA, engelli yolculara taksi hizmeti başladığını duyurdu
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.
|08 Nisan 2021 23:45
|+Aa- Yazdır
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda, özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Aydın: Ramazanda tam kapanma uygulanmalı
08 Nisan 2021 23:38
|Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
|Kadın çiftçi, eşinin hibeyle kurduğu tesisi daha da büyüttü
08 Nisan 2021 20:10
|Diyanet, 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesini paylaştı
08 Nisan 2021 19:56
|Prof. Dr. Seyfeli: Pandemide kalp krizi geçirme oranı arttı
08 Nisan 2021 19:29
|Coşkun Sabah, Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu
08 Nisan 2021 19:28
|Meteoroloji uyardı: İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor
08 Nisan 2021 18:45
|Düzce'de iç ısıtan görüntü: Montunu mendil satan çocuğa giydirdi
08 Nisan 2021 18:42
|Şehit iki uzman çavuş göz yaşları arasında toprağa verildi
08 Nisan 2021 18:35
|Aşılama, yaşlılarda yoğun bakım yatışlarını azalttı
08 Nisan 2021 17:24