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289 davadan 287'si bitti: Darbe yargılamalarında sona gelindi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 287'si karara bağlandı. Yargılamalar sonucu darbenin beyin takımı "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri ile örgütün darbeyi yöneten sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in de aralarında olduğu bin 626 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bin 373 kişi müebbet hapse mahkum edildi.
 09 Nisan 2021 07:17
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289 davadan 287'si bitti: Darbe yargılamalarında sona gelindi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 287'si karara bağlandı. Yargılamalar sonucu darbenin beyin takımı "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri ile örgütün darbeyi yöneten sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in de aralarında olduğu bin 626 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bin 373 kişi müebbet hapse mahkum edildi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basan suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında yer alıyor.

YARGITAY 74'ÜNÜ ONADI

Bugüne kadar bin 820 kişiye ise çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Davalardan 74'ü Yargıtay tarafından onandı, 4'ü ise kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Darbe girişimine ilişkin son iki dava Ankara ve Çanakkale'de görülüyor. Darbe davalarının tamamında 1 numaralı sanık olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen yer aldı. Firari Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 ayrı iade talepnamesi gönderildi. Terörist Gülen'in iadesine ilişkin girişimlerden henüz sonuç alınamadı.
Yeni Şafak
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