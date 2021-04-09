'Siyasete girdikten sonra mal varlığımda azalma meydana geldi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklar kendi evlerinde huzur içinde yaşıyorlarsa, iyi bir eğitim alıyorlarsa, her evde huzur, bereket varsa en güzel Türkiye o Türkiye'dir. Biz o Türkiye'ye hasret duyuyoruz. Ve bunu gerçek kılacağız" dedi.

Sinop'a giden Kılıçdaroğlu, ilk olarak Boyabat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Esnaf ve sigorta emeklilerinin en düşük aylığı asgari ücret düzeyinde olmalı." dedi. Kılıçdaroğlu, bir esnafın 'Erken seçim bekliyor musunuz?' sorusuna ise "Bir an önce seçim olması lazım, sandık kurulsun ortaya" yanıtını verdi.

'KILIÇDAROĞLU DEMİYOR, 'BAY KEMAL' DİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir konsey oluşturup vatandaşları dinlemeye davet eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Esnaf orada, sanayici orada, KOBİ'ci orada, işçi orada, çiftçi orada, emekli orada. Sorunlarını dinle. Ama bunu yapmıyorlar. 'Benim söylediğim doğrudur, Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yanlıştır' diyor. Kılıçdaroğlu da demiyor, 'Bay Kemal' diyor. Siz yaşadığınız şeylerden dolayı kimin doğru söylediğini görüyorsunuz. Siz geliriniz olsa, imkanınız olsa iyi bir emekli aylığı alsanız niye şikayet edeceksiniz, teşekkür edersiniz. Bakın ben siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim. Ben politikaya atıldığımda mal varlığım neyse bugün de mal varlığım odur. Ben siyasete girdikten sonra mal varlığım azaldı. Ben mütevazı bir evde oturuyorum. Üstelik öyle çok büyük harcamalarım da yok. 3 çocuğum da ayrı, her birisinin eli ekmek tutuyor. Topluma örnek olmalıyız ve buna uygun bir hayat sürüyoruz. Eğer siz bunu yapmazsanız, lüks içinde yaşarsanız, vatandaşın derdini dinlemezseniz, memleketin sorunlarını çözemezsiniz."

HDP AYRI PARTİ, BİZ AYRI PARTİYİZ

Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması'nda ise özetle şunları söyledi: "HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Zulmün, haksızlığın karşısında susmayız. Zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in hakkını savundum. Millet seçtiyse milletin hakkına saygı göstereceksin. Ülkemizde kimliği, inancı yaşam tarzı ne olursa olsun herkese saygı göstereceksin."