Gurbanoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Özel uçağı var, kaçabilir!

Son dakika... 'FETÖ üyeliği' suçundan İstanbul 27. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'na, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tahliyesine karar verdiği Gurbanoğlu'na ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı koydu. Mahkeme, Gurbanoğlu'na verdiği kararla ilgili gerekçeli kararın yazımını tamamladı. Gurbanoğlu'nun FETÖ'nün Rusya Moskova imamı 'Saffet' kod Ahmet Hamdi Vural, örgütün tepe isimlerinden Akın İpek, İhsan Kalkavan, Harun Tokak, Süleyman Uysal gibi isimlerle yoğun irtibatı bulunduğu vurgulandı.

KAÇABİLECEĞİ YÖNÜNDE CİDDİ İSTİHBARİ BİLGİLER VAR

Gurbanoğlu hakkında verilen hapis cezasının oy birliğiyle, ev hapsi şeklinde verilen adli kontrol tedbirinin ise oy çokluğuyla verildiği öğrenilirken, gerekçeli kararda Gurbanoğlu'na neden ev hapsi cezası uygulandığı detaylıca anlatıldı. Kararda, Gurbanoğlu hakkında istihbarat birimlerinin rapor hazırladığı, rapora göre yurt dışına kaçacağı ve kaçırılacağı konusunda ciddi istihbari bilgilerin söz konusu olduğu vurgulandı.

ÖZEL UÇAĞI VAR

Kararda, Gurbanoğlu'nun bağlantıları ve denizcilik mesleği gereğince, kendisine ait özel uçak gibi imkanları da göz önüne alındığında konutunu terk etmemek şeklinde oy çokluğuyla adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi. Bir mahkeme üyesinin Gurbanoğlu hakkında haftada bir imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanmasının yeterli olacağı görüşüyle karşı oy kullandığı ifade edildi.

BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETTİ

Kararda, Gurbanoğlu'nun 2007 yılından itibaren 'Saffet' kod adlı 2001-2005 yılları arasında Bursa İl imamı olan ve sonra Rusya Moskova'da imamı olan Ahmet Hamdi Vural ile irtibatlı olduğu vurgulandı. Kara göre, Gurbanoğlu, Vural ile dostluk ve iş ilişkisi olarak kabul edilemeyecek şekilde, örgüte bilerek ve isteyerek maddi yardımda bulundu. KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfı'nın kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olan Gurbanoğlu, FETÖ'ye müzahir Atlantik International School isimli kuruluşunun da yönetim kurulunda yer aldı.

İPEK, TOKAK VE KALKAVAN'LA AYNI KURULUŞTA

Yönetim kurulunda aynı zamanda FETÖ'nün kasası Akın İpek, İsrail imamı Harun Tokak ve firari iş insanı İhsan Kalkavan'ın bulunduğu, kuruluşun yönetiminin ise Ahmet Hamdi Vural isimli Moskova imamı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Tanık beyanlarına göre ise Vural'ın Gurbanoğlu'nun şirketine geldiği süre zarfında, şirketin muhasebe bölümüne giriş çıkış yaptığı ifade edildi. Gurbanoğlu'nun incelenen HTS kayıtlarında örgütün tepe yöneticilerinden Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ve İhsan Kalkavan'la yoğun irtibatlarının olduğu, FETÖ ile sıkı ilişki içerisinde olduğu anlatıldı.

GÜLEN'E ZİYARETLERİNİ DOĞRULADI

Grubanoğlu'nun 2007 yılında Ahmet Hamdi Vural ile ve İhsan Kalkavan ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki ikametine gittiği, yüz yüze bizzat görüştüğü ve tespih ve takke hediyeleri aldığı vurgulanırken, Gurbanoğlu'nun da bunu doğruladığı vurgulandı.

ÖRGÜT İMAMLARINI OTELLERDE AĞIRLADI

Karara göre, Gurbanoğlu Türk-Rus Vakfına ve Atlantik okullarında kurucu ve mütevelli olması, mail içerikleri ve dijital belgelerde örgüte destek noktasında delillere rastlandı. Bunları doğrulayan tanık beyanlarının da olduğu, aynı zamanda örgüt imamlarının otellerde ağırlanmasının ve uçak giderlerinin Gurbanoğlu'na ait Palmali Şirketi tarafından karşılandığına dikkat çekildi. Gurbanoğlu'nun bu yolla örgüte bilerek ve isteyerek yardım kastı ile hareket ettiği anlatıldı.

ÖRGÜTLE İLİŞKİSİ YARDIM DÜZEYİNDE KALDI

Gurbanoğlu'nun örgütle iltisak ve irtibatının ancak yardım düzeyinde kaldığı, örgüt üyeliğinin ana unsuru olan iradesini örgüt iradesine teslim etmek, süreklilik içeren ve halen örgüt iradesinde bulunduğuna dair herhangi bir örgütsel eylemine rastlanamadığı anlatıldı.

Mustafa Sait Özkan