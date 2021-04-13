Veteriner hekimler Kovid-19 aşısında 'öncelik' taleplerini yineledi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar içinde yer almamalarının haksız bir uygulama olduğunu savunarak, veteriner hekimlerin bir an önce aşılanması talebini tekrarladı.
|13 Nisan 2021 11:33
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Eroğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar arasında veteriner hekimlerin yer alması taleplerini ilgili bakanlıklara iletmelerine rağmen, söz konusu taleplerine geri dönüş yapılmadığını kaydetti.
Bu taleplerini yineleyen Eroğlu, "Veteriner hekimler her an bir hastalık alma riskiyle karşı karşıya. İçlerinde oda başkanlarımızın da olduğu yüzlerce meslektaşımız Kovid-19'a yakalanmış, 15 meslektaşımız hayatını kaybetmiştir. Aşı yapılacak sadece 32 bin veteriner hekimdir. Veteriner hekimler, Kovid-19'a karşı bir an önce aşılanmalı." ifadesini kullandı.
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