Veteriner hekimler Kovid-19 aşısında 'öncelik' taleplerini yineledi

Eroğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar arasında veteriner hekimlerin yer alması taleplerini ilgili bakanlıklara iletmelerine rağmen, söz konusu taleplerine geri dönüş yapılmadığını kaydetti.

Bu taleplerini yineleyen Eroğlu, "Veteriner hekimler her an bir hastalık alma riskiyle karşı karşıya. İçlerinde oda başkanlarımızın da olduğu yüzlerce meslektaşımız Kovid-19'a yakalanmış, 15 meslektaşımız hayatını kaybetmiştir. Aşı yapılacak sadece 32 bin veteriner hekimdir. Veteriner hekimler, Kovid-19'a karşı bir an önce aşılanmalı." ifadesini kullandı.