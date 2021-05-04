PKK, hava savunma sistemi peşinde

Türkiye'nin etkin operasyonları ile zor günler geçiren terör örgütü PKK, Türk SİHA, helikopter ve savaş jetlerine karşı hava savunma sistemleri arayışına girdi. Örgütün bu amaçla ilk başvurduğu ülke Ermenistan olurken Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter ile de aynı amaçla görüşmeler yapıldı.

ERİVAN'DAN OSA İSTEDİLER

PKK militanlarının Erivan'la yürüttüğü görüşme trafiğinde İran istihbaratı etkin rol oynadı. Türkiye gazetesinin Irak ve Türk güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre bu süreçte Haşdi Şabi yönetiminden bazı isimler de yer aldı. PKK adına Tunceli doğumlu ve Ermeni asıllı Bese Hozat ve Nuriye Kesbir'in öncülük ettiği görüşmelere Ermeni kanadından Hocalı katliamını bilfiil yöneten isim olarak bilinen Güvenlik Konseyi Başkanı Vitali Basanyan, sözde eski Karabağ Savunma Bakanı ve şu an Ermenistan Savunma Bakanlığında müsteşar olarak görev yapan Celal Artunyan ile Ermenistan'ın özel operasyonlarını yöneten General Samvel Babayan katıldı.

HAŞDİ ŞABİ TAŞIYACAK

PKK'lı teröristler, Ermenilerden Kandil başta olmak üzere en az beş noktada kurmak istedikleri hava savunma tertibatı için Rus yapımı 9K33 Osa amfibi uçaksavar sistemi talebinde bulundu. PKK elebaşları Ermenistan'ın bu yönde yapacağı silah, teçhizat ve mühimmat unsurlarının Haşdi Şabi yardımı ile PKK bölgelerine taşınacağını belirtti. Ermeni kanadı ise böyle bir faaliyetin Rusya'dan bağımsız yürütülemeyeceğini gerekçe gösterdi ve "Önce Moskova'yı razı edin" cevabı verdi. Erivan bu çekincesine ek olarak uluslararası boyutta sıkıntı çıkarmayacak bazı silah ve teçhizatın PKK'ya destek amaçlı verileceği taahhüdünde bulundu.

SEKİZ IRAKLI YETKİLİ DEVREDE

Kandil-Erivan arasında yaşanan görüşme trafiğinden kısa bir süre sonra Bağdat'tan Ermenistan'a yapılan ziyaret dikkat çekti. Irak Savunma Bakanlığı'ndan sekiz kişilik heyetin ziyaretinde PKK'nın taleplerinin de gündeme geldiği öğrenildi. Irak heyeti ayrıca Ermeni yetkililerden Karabağ savaşı ile ilgili daha çok Türk SİHA ve savaş stratejileri ile ilgili detaylı rapor talebinde bulundu. İki heyet görüşme trafiğinin sürmesi ve bir sonraki görüşmenin Bağdat'ta gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldı.

İKİNCİ GÖRÜŞME HAFTER'LE

PKK'nın Ermenistan görüşmeleri Gara operasyon sürecinde başladı. Örgütün daha çok Suriye kanadı üzerinden yürüttüğü Libya-Hafter hava savunma sistemleri pazarlığı ise 2020 yılı Mayıs-Haziran döneminde başladı. Hafter-PKK görüşmeleri "Orta Doğu'nun kara kutusu" olarak nitelendirilen BAE Dış İşleri Bakanı Enver Gargaş'ın aracılığı ile başladı. Gargaş aynı zamanda 2015 sonrası dönemde PKK'ya yapılan mali yardımlar ve Arap aşiretlerini PKK konusunda yürüttüğü faaliyetler ile de biliniyor. PKK terör örgütü Suriye yönetiminden Elder Halil-Enver Gargaş ve Hafter üçlüsünün temaslarında, örgüt temsilcileri Hafter'den Pantsir-S1 füzesi talebinde bulundu.

ÜÇ BİN TERÖRİST VAADİ

Füzenin gizli ve illegal yollarla Kandil'e taşınacağını kaydeden teröristler, maddi anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını ve Hafter'e aşamalı olarak en az 3 bin kişilik militan desteği verileceği vaadinde bulundu. Örgüte bu süreçte üç ülke istihbaratı da etkin destek verdi. Hafter'in başta Trablus olmak üzere birçok cephede yaşadığı hezimet ve Türkiye'den gelecek baskıları gerekçe göstererek PKK'yı önce oyaladığı daha sonrasın mevcut şartlarda böyle bir yardımın mümkün olmadığını ilettiği belirtiliyor.

YILMAZ BİLGEN