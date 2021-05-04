Marketine, 21 yıl önce rol aldığı filmin ismini verdi
|04 Mayıs 2021 12:20
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Yılmaz Erdoğan'ın çocukluğundan hatıralarıyla yazdığı 2000 yılında çekilen ve 2001 yılında vizyona giren 'Vizontele' filmi, yakın dönem Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olmayı başardı. Film Hakkari'de geçse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Ünlü oyuncuların rol aldığı filmde bölge halkıda rol aldı. 2004'te Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.
Edremit ilçesinde yaşayan 7 çocuk babası Abdulbaki Nazlı'da filmde 'Çıkıkçı Şaban' rolünde oynadı. Filmde çok kısa rol alan Nazlı, Edremit-Gevaş yolunda bulunan marketinin ismini de 'Vizontele' olarak değiştirirken, marketinin popülerliğini de artırdı. Filmin çekildiği dönem Yılmaz Erdoğan'ın kendisini çağırdığını belirten Nazlı, "İlk defa bir filmde oynayacağım için de çok heyecanlıydım. İkinci çekilen filmde de rol aldım. Çok güzel zamanlarımız geçti" dedi.
Film çekimlerinin bitmesinin ardından marketinin ismini de Vizontele olarak değiştirdiğini belirten Nazlı, "Tabi böyle olunca yoldan geçenler fotoğraf çekmeye başladılar. Filmin üzerinden bir kaç yıl geçtikten sonra ilgi daha fazla oldu. Filmde 'Çıkıkçı Şaban' rolünde oynadım. Çocuk damdan düşüyor ben de ayağını yapıyorum. Oradaki repliğim ise 'Tamam reis bey kırılmamış çıkmış. Bugün yürümesin yarın koşabilir' diyeydi. Çok memnunum geçenlerde bir avukat çiftte gelip burada benimle fotoğraf çektiler. İşlerim çok şükür iyidir. Buradan geçen herkes fotoğraf çektiriyor ben ilgiden çok memnunum" diye konuştu.
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