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Van'da yanmış erkek cesedi bulundu
Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.
|04 Mayıs 2021 13:05
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İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yazıcı Sokak'ta vatandaşlar yol kenarında yanmış bir erkek cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Tamamen yanan ve tanınmaz halde olan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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