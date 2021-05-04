DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
|04 Mayıs 2021 14:35
|+Aa- Yazdır
10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-DİB-MBSTS Sonuçları
Sonuçlar için Tıklayınız
2021-DİB-MBSTS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
Öte yandan 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÖSYM, aralarında İSG'nin de olduğu 3 sınavı erteledi
03 Mayıs 2021 15:38
|ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
03 Mayıs 2021 12:08
|ALES, pazar günü yapılacak
30 Nisan 2021 17:03
|2021-ALES/1 için açık bulundurulacak nüfus müdürlükleri yayımlandı
29 Nisan 2021 15:39
|2020-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 14:31
|ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması
27 Nisan 2021 15:44
|ALES/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
22 Nisan 2021 14:33
|2021-YDS/1 sorular ile cevap anahtarları yayımlandı
19 Nisan 2021 12:33
|Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
18 Nisan 2021 13:42
|Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
12 Nisan 2021 14:45