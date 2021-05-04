BioNTech CEO'su Şahin: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor
|04 Mayıs 2021 17:10
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Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'li ilaç devi Pfizer ile geliştirdiği aşıyla dünyaya umut olan BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz Financial Times gazetesinin online düzenlediği panelde açıklamalarda bulundu.
Şahin, corona virüse karşı geliştirilen aşının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını duyurarak, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede depolanması ve gönderilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onaylanmamış bir formülasyonumuz var. Bu da 2 ila 8 derece sıcaklıkta 6 ay süreyle saklanabiliyor" ifadelerini kullandı.
Şahin, yeni versiyonun kullanım onayı için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.
AŞI HEDEFİ YÜKSELİYOR
Prof. Dr. Uğur Şahin aşı üretim kapasitesine de değinerek daha önce 2021 yılı için belirlenen 2.5 milyar dozluk hedefi geçebileceklerinin sinyalini verdi.
Şahin, "Ekiplerimiz, aşının üretimini arttırarak harika bir iş çıkardı ve şu an 3 milyar doza doğru ilerliyoruz. Çok fazla teknik sorunla karşılaşmadığımız ve teslimat takvimimize uyduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.
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