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Cengiz İnşaat: Cevizlik Taş Ocağı bakanlık tarafından seçildi

Cengiz İnşaat'tan Rize İkizdere Cevizlik Taş Ocağı hakkında yazılı ve görsel basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı
 04 Mayıs 2021 23:14
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Cengiz İnşaat: Cevizlik Taş Ocağı bakanlık tarafından seçildi

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den Rize İkizdere Cevizlik Taş Ocağı'na ilişkin yapılan açıklamada, 'Taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız olup Rize İyidere Lojistik Limanı projesi ile sınırlı ham madde temini tamamlandıktan sonra toprak üzerinde bitki ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır.' ifadesi kullanıldı.

Cengiz İnşaat'tan Rize İkizdere Cevizlik Taş Ocağı hakkında yazılı ve görsel basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin, bu işe ait ihaleyi kazanan Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Proje sahasının fiziki koşulları ve limanın inşa edileceği yer sebebiyle liman sahasında dolgu yapılması ve kullanılacak bu dolgu malzemesinin deniz suyuna dayanıklı olması gerektiği belirtilen açıklamada, 'Bu amaçla projenin sahibi olan ilgili Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun taş ocakları belirlenmiş, rezerv miktarı ve dayanıklılık değerleri dikkate alınarak koşulları sağlayan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ilgili mevzuat kapsamında ham madde üretim izni alınmıştır.' denildi.

Tüm yasal izinlerin tamamlanmasının ardından Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin inşaat faaliyetlerine başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bu süreçte yasal olarak ham maddenin temin edileceği taş ocağının seçilmesi konusunda, şirketimizin herhangi bir tespit yetkisi veya tasarrufunun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz. Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, Bakanlık tarafından seçilmiştir. Çevresel etkileri dikkate alınarak sürecin en başından itibaren ham maddenin temin edilebileceği tüm alternatif taş ocakları Bakanlık tarafından araştırılmıştır.

Şirketimizin o bölgede yaşayan herkesin görüşlerini hassasiyetle ve ciddiyetle değerlendirdiğini bilmenizi isteriz. İmalatların tamamlanması ve liman için gerekli ham maddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız olup Rize İyidere Lojistik Limanı projesi ile sınırlı ham madde temini tamamlandıktan sonra toprak üzerinde bitki ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır.'
Anadolu Ajansı
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