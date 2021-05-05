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Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Hareketi'ne katılımlar sürüyor

CHP'den istifa eden üç milletvekilinin katılımı ile Mecliste temsil edilmesi beklenen Memleket Hareketi'ne CHP'nin yanı sıra farklı partilerden de katılım olduğu belirtildi-
 05 Mayıs 2021 13:35
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Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Hareketi'ne katılımlar sürüyor

- Muharrem İnce'nin öncülüğünde 19 Mayıs'ta partileşmesi beklenen Memleket Hareketi'ne, CHP'nin yanı sıra farklı partilerden de katılım olduğu belirtildi. CHP'den istifa eden PM üyesi Gaye Usluer ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek'in de Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.

İnce ile hareket eden eski İzmir Milletvekili Hakkı Akalın, AA muhabirine, parti kurma çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

Akalın, "Biz dahil CHP'den pek çok istifa oldu bu süreç içerisinde, olabilir de. Bizim amacımız var, iktidar olmak. Bir partinin taklit küçüğü olmak için parti kurulmuyor." dedi.

Muharrem İnce'nin iddia sahibi bir siyasetçi olduğunu ifade eden Akalın, İnce'nin, CHP'de iki kez genel başkan adayı olduğunu, uzun süre grup başkanvekilliği ve milletvekilliği yaptığını, en sonunda cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlattı.

Akalın, İnce'nin, Türkiye'de muhalefetin ve iktidarın içerisinde bulunduğu yanlışlıkları ortadan kaldırabilmek ve Türkiye'yi huzura kavuşturmak için yola çıktığını dile getirdi.

Memleket Hareketi'nin geçen yıl eylül ayında Sivas'tan başlatıldığını ve kendilerinin de bunun içinde olduğunu anımsatan Akalın, "Muharrem Bey'in, Atatürk'le sorunu olmayanlarla başlayan, ayrımcılıkla ilgilisi olmayanlar şeklinde devam eden 6 maddesi var. O 6 maddeye uyan herkesle beraber olmak için yola çıktık." diye konuştu.

"Kendimize küçük bir parti yaratıp onun içerisinde yaşayıp gitmek, kendi kendimizi tatmin için yola çıkmadık" ifadesini kullanan Akalın, "Hepimiz taşın altına elimizi koyduk, memleketimiz için, Türkiye'miz için çıkıyoruz yola." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Akalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz sıkıntı içerisinde ve partimizi bu sıkıntıdan çıkış yolu olarak görüyoruz. Muharrem İnce'yi de bir seçenek, bir fırsat, Türkiye için bir çare olarak görüyoruz. İstifalar elbette her partiden olabilir. Bu süreçte her değişik siyasi görüşe sahip, Muharrem İnce'ye karşı sevgisi ve inancı olan, bizim ilkelerimizi benimseyen farklı siyasi düşüncedeki insanlarla karşılaştım. Toplumun geniş kesimleriyle beraber olacağız. Seçimler döneminde Muharrem Bey, CHP'nin adayıydı fakat pek çok yerde CHP'den çok daha fazla oy aldı. O da şunu gösteriyor, Muharrem Bey, Türkiye'de her siyasi görüşten oy alabilir. Umutluyuz, iyi bir yola çıkıyoruz."

Memleket Partisine çok büyük teveccüh olacağını düşündüğünü vurgulayan Akalın, bunu siyasi deneyiminin bir sonucu olarak gördüğünü belirtti.

Akalın, "Ben, Muharrem Bey'in kuracağı partiye büyük katılım olacağını düşünüyorum, görüyorum." görüşünü paylaştı.

- İki önemli isim CHP'den istifa etti

Memleket Hareketi partileşme çalışmalarını sürdürürken, CHP'den de Memleket Hareketi'ne katılmak için bazı istifalar yaşandı.

Daha önce partiden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide yer alacaklarını açıklarken, CHP PM üyesi Gaye Usluer ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de partilerinden istifa etti. İki ismin Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.

2011'den bu yana CHP'nin, Mart 2013 tarihi itibarıyla da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kısım hukuk ve ceza dosyalarında vekilliğini yaptığını belirten Çiçek, istifa açıklamasında, "Büyük idealler ile parti bünyesinde bulunduğum 10 yıllık zaman diliminde, yıllar içerisinde artarak oluşan hususlar neticesinde, yaşanan ve yaşanacağı karine olarak malum olan, tahammül edilemez ilişkiler nedeni ile büyük Atatürk'ün partisi değil, sadece Atatürk'ün kurduğu parti haline getirilen CHP üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin kuracağı partide MYK'de yer alması beklenen Gaye Usluer ise istifa açıklamasında, "Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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