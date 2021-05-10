Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.
|10 Mayıs 2021 21:32
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Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."
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