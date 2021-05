Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.

