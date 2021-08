Aşı karşıtlarının 13 iddiasına 13 cevap

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan Covid-19 pandemisi bütün dünyada hala gündemin birinci maddesi. 20 aydır hayatımızı alt üst eden bu salgın hakkında ilk günden bu yana birçok komplo teorisi üretildi. Bu komplo teorileri zaman içerisinde aşı karşıtlarını da oluşturdu. Tüm dünyada hızla yayılan bu aşı karşıtlığının temel bazı iddiaları var. Bu iddiaları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşçı'ya sorduk.

VERİLER MEVSİMSEL GRİP İDDİASINI DOĞRULAMIYOR

1-Covid-19 salgını mevsimsel bir griptir ve çok abartılıyor iddiası.

Covid-19 pandemisi şu anda asla bir mevsimsel bir grip aşamasında değildir. Veriler bize bunu söylemiyor. Dünyanın her ülkesinde on binlerce insanın canını alan, tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalığı şu an için mevsimsel bir grip olarak düşünemeyiz. Önümüzdeki yıllarda belki mevsimsel bir gribe dönebilir ama şu an için değil.

AŞI OLANLAR ARTIK HASTANEYE BAŞVURMUYOR

2-Aşı olmak bulaştırmayı engelemiyor aksine daha fazla yayıyor iddiası.

Aşı olmak bulaşıcılığı ve virus miktarını kesinlikle azaltıyor. Aşı olan insanlar artık hastalanarak bize başvurmuyor. Aşıları sahada çok etkili olarak görüyoruz. Pandemiyi bitirmede tek silahımız aşıdır.

AŞILAR VARYANTLARIN ÖNÜNDE ENGEL

3-Varyantlar sebebi aşının kendisidir iddiası

Doğru değil. Varyant ve mutasyonların nedeni virüsün insanlarda çok yayılması ve hayatta kalabilmek için genetic yapısından ufak değişikliklere gitmesi olarak söylenebilir. Aşılar, bilimsel olarak mutasyonların ve varyantların önüne geçebilmemiz için en önemli faktördür.

RUHSATSIZ AŞI OLAMAZ

4-Hiçbir aşının ruhsatının bulunmadığı iddiası

Aşıların ruhsatının bulunmaması gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Tüm dünyada en yetkili kurumlar tarafından incelenip onay verilmiştir. Ayrıca aşıların faz çalışmalarının da tamamlandığını söylemek istiyorum.

SADECE ÖLÜM DEĞİL HASAR DA BIRAKIYOR

5-Koronavirüs'ten ölüm oranı düşük olduğu için aşı olmak gereksiz iddiası

Bence tartışılması gereken Koronavirüs'ten ölmek değil birçok organda bıraktığı hasar. Tabii birinci önceliğimiz hastalanmadan aşı yaptırmak olmalı. İkinci kez hastalık geçirmek vücudumuzda ekstra bir sıkıntı yaratacaktır.

FAZ-3 ÇALIŞMASI BİTMEYEN AŞI OLAMAZ

6-Aşıların faz-3 çalışması bitmediği için güvensiz olduğu iddiası

Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Aşılar çok geniş gruplar ve gönüllüler üzerinde çalışmalar yapılıp sağlık kurumları tarafından onaylandıktan sonra halkımıza uygulanmaya başlanıyor. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın

SORUMLULUK HEM ÜRETİCİ FİRMA HEM DE BAKANLIKTA

7-Üretici firmalar sorumluluk almıyor, bu da güvensizlik yaratıyor iddiası

Böyle bir şey söz konusu değil. Üretici firmalar tabi ki sorumluluk alıyor. Sadece faz çalışmaları sırasında yapılan aşılar gönüllülük esası ile olduğu için aydınlatıcı onay formu imzalatıyor. Sadece üretici firmalar değil aşıya onay veren ülkelerin sağlık bakanlıkları da bu konuda sorumluluk almış oluyorlar.

AŞI İLE ÇİP TAKAN BİR TEKNOLOJİ YOK

8-Aşıyla takılan çiplerle aracılığıyla 5G santraleri ile iletişim kuruluyor iddiası

Aşılarımızın içeriğinde herhangi bir çip takip sistemi bulunmuyor. Böyle bir saçmalık bilim kurgu film senaryolarında işlenebilir. Aşı ile insanlara çip takacak bir teknoloji şu an için mümkün değil.

AŞI OLMAYANLARDA KISIRLIK OLABİLİR

19- Aşılar kısırlık yapıyor iddiası

Aşılar asla kısırlık yapmıyor. Tam tersine Covid'e yakalanan kişilerde kısırlık oluştuğu patolojik tanı ile ispatlandı. Tüm vücudumuzu etkileyen Koronavirüs'ün özelikle erkeklerde kısırlık yapma ihtimali var.

METALLERİN YAPIŞTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

10-Aşılar bizi manyetik hale getiriyor, üzerimizde metal eşyalar asılı duruyor iddiası

Aşıların manyetik bir etkisi sözkonusu değil. Ben 3 kez Biontech oldum öyle bir etki oluşmadı. Üzeriniz ıslak iken dengeyi de tutturursanız kaşık yapıştırabilirsiniz. Bir de ütü yapıtrımayı denesinler başarılı olursa ne ala.

AŞIDAN ÖLÜM YOK, COVİD'DEN ÖLÜM VAR

11-Aşıdan çok fazla ölüm var ama kamuoyundan gizleniyor iddiası

Aşılar öldürüyor iddiası da doğru değil. Hastalıklarda normal bir süreçte kayıplar tabiki yaşanabilir. Covid nedeniyle dünya genelinde her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Aşılanmış insanlarda ölüm oranı ise çok düşük. Bu konuda yayınlanmış çok ciddi bilimsel çalışmalar var.

DÜNYA NÜFUSU AŞI İLE AZALTILMIYOR

12-Bil Gates, dünya nüfusunu aşılar yoluyla azaltmak istiyor iddiası.

Hep komplo teorileri üzerinden aşı karşıtlığı tırmandırılmak isteniyor. Bilimsel olarak doğru değil. Ayrıca Bill Gates ve diğer bilim insanları insanların hayatlarını kurtarmak için uğraşıyor. Çünkü mevcut dünya düzeni daha fazla tüketiciye ihtiyaç duyuyor. Onlar için dünya nüfusunun artması daha anlamlı.

mRNA AŞILAR HÜCRELERİMİZE MÜDAHALE ETMİYOR

13-mRNA aşıları hücrelerimizin içinde gizlenmeye devam ediyor iddiası

Biontech gibi mRNA aşıları asla hücremizin çekirdekleri içerisine girmiyor. Sadece çekirdekten gelen bilgiyi aktarıp virüse karşı savunma hücreleri oluşması sinyalini gönderiyor. mRNA aşıların genetic yapımıza müdahalesi asla söz konusu değil.

İSA TATLICAN