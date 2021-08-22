https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde hedef bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğretmek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yürüttükleri "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini söyledi.
22 Ağustos 2021 14:31
+Aa- Yazdır
'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde hedef bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğretmek

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip eden Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak yüzmeye çok önem verdiklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme branşını projelerimizle çok ciddi şekilde destekliyoruz. Bunun meyvelerini de görüyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzdeme madalyamız olmadı ama ilk kez A kotayla ve çok genç sporcularla katıldık. İnşallah önümüzdeki süreçte büyük başarılar alacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projenin 2019'dan beri devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projede her geçen gün hedefleri büyütüyoruz. Portatif havuzlarımızda sayı 241'e ulaştı. Yaz dönemi büyük bir seferberlik vardı. 200'e yakın havuzla tüm Türkiye genelinde herkese yüzme öğretiyoruz. Herkesi havuzlarımıza bekliyoruz. Geçen yıl 1 milyon koyduğumuz hedefi pandemiye rağmen geçtik. Bu yıl normalleşme adımları haziran ayında başladı. Bu yıl sonunda da 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bu sayısı da aşacağımıza inanıyoruz. Sadece ağustos ayında 200 bin kişiye yüzme öğrettik. Su sporlarında hem de diğer branşlarda hedefleri hem gerçekleştiriyoruz hem de hedefleri büyütme noktasında her geçen gün çabalarımız ve planlamalarımız sürüyor."

- "Spor turizminde ve organizasyondaki başarımızı her etkinlikte farklı bir seviyeye çıkarıyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizmi ve organizasyonundaki başarısının her geçen gün daha da yukarı çıktığını belirtti.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili görüşlerini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul dünyanın en güzel şehri. Pandemi süreci ve sonrasında hem kıtaların birleşmesi hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların bir arada olması, sporun birleştirici yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmek, ülkemizin en önemli ayrıcalıklarından bir tanesi. Spor turizminde ve organizasyondaki başarımızı her etkinlikte farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Ülkemizin pek çok branşa yayılan sportif başarısı ile sporu tabana yayma çabalarımız meyvelerini veriyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bunu gördük ve heyecanını duyduk. Türkiye'nin son 20 yılında her alanda olan iddiası, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz aşama yarınlardaki çok daha büyük başarılara gideceğimizi gösteriyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğine değinen Bakan Kasapoğlu, "Pandeminin etkisine rağmen burada 55 ülkeden sporcu var. 2 bin 500'e yakın katılımcı yarıştı. Her alanda ülkemizin sporun yükselmesi noktasındaki çabaları meyvesini verecek. Halkımızın mutlu olması, sporcularımızla sevinmesi, onların heyecanına ortak olması sporcularımız açısından mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bugün buradaki güzel tabloda emeği alan herkese tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 15:20		 Yassıada darbeyi yaşayan ziyaretçilerin akınına uğradı
22 Ağustos 2021 15:17
Baskın varyanta dönüşen Delta karşısında 'en savunmasızlar' aşısız kişiler
22 Ağustos 2021 14:57		 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'
22 Ağustos 2021 14:56
Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
22 Ağustos 2021 14:46		 Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia eden genç: Maddi bir isteğim yok
22 Ağustos 2021 13:36
Yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı: Kuşlar geri döndü
22 Ağustos 2021 13:30		 Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
22 Ağustos 2021 12:44
Kızılay'dan CHP'li Sertel'e '13 maaş' yanıtı
22 Ağustos 2021 11:57		 İşte koronadan yoğun bakıma yatış sıralaması
22 Ağustos 2021 10:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti15:58 - Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir15:40 - İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı15:29 - Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü15:27 - MSB, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı15:24 - Aranan hükümlüyü temizlik görevlisi kıyafetli polis yakaladı
15:20 - Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti15:19 - 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi15:17 - Yassıada darbeyi yaşayan ziyaretçilerin akınına uğradı15:15 - Olcay öğretmen topladığı yardımlarla öğrencisine ev yaptırdı15:13 - Tarihi Kontaskalion Limanı otopark olarak kullanılıyor15:08 - Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor
14:59 - Kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı14:57 - Baskın varyanta dönüşen Delta karşısında 'en savunmasızlar' aşısız kişiler14:56 - 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'14:51 - Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır14:46 - Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
14:34 - Maskesini burnunun altına indirdi, otobüs karıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memurun zam pazarlığında son gün
Erdoğan açıkladı: MEB pansiyonlarına 5.872 personel alınacak
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
İşte koronadan yoğun bakıma yatış sıralaması
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı
Yapılandırma için son 10 gün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dıral dedenin düdüğü gibi kalakalmak 1
kurdeşen 1
walking around videoları 1
eğlenmek 1
izlenmek için sınırlarda gezmek 1
emre kınay 1
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1
pul biber 2
sözlüğü canlandırma fikirleri 1
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam