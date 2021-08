'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde hedef bu yıl 1,5 milyon kişiye yüzme öğretmek

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip eden Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak yüzmeye çok önem verdiklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme branşını projelerimizle çok ciddi şekilde destekliyoruz. Bunun meyvelerini de görüyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzdeme madalyamız olmadı ama ilk kez A kotayla ve çok genç sporcularla katıldık. İnşallah önümüzdeki süreçte büyük başarılar alacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projenin 2019'dan beri devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projede her geçen gün hedefleri büyütüyoruz. Portatif havuzlarımızda sayı 241'e ulaştı. Yaz dönemi büyük bir seferberlik vardı. 200'e yakın havuzla tüm Türkiye genelinde herkese yüzme öğretiyoruz. Herkesi havuzlarımıza bekliyoruz. Geçen yıl 1 milyon koyduğumuz hedefi pandemiye rağmen geçtik. Bu yıl normalleşme adımları haziran ayında başladı. Bu yıl sonunda da 1,5 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bu sayısı da aşacağımıza inanıyoruz. Sadece ağustos ayında 200 bin kişiye yüzme öğrettik. Su sporlarında hem de diğer branşlarda hedefleri hem gerçekleştiriyoruz hem de hedefleri büyütme noktasında her geçen gün çabalarımız ve planlamalarımız sürüyor."

- "Spor turizminde ve organizasyondaki başarımızı her etkinlikte farklı bir seviyeye çıkarıyoruz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizmi ve organizasyonundaki başarısının her geçen gün daha da yukarı çıktığını belirtti.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili görüşlerini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul dünyanın en güzel şehri. Pandemi süreci ve sonrasında hem kıtaların birleşmesi hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların bir arada olması, sporun birleştirici yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmek, ülkemizin en önemli ayrıcalıklarından bir tanesi. Spor turizminde ve organizasyondaki başarımızı her etkinlikte farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Ülkemizin pek çok branşa yayılan sportif başarısı ile sporu tabana yayma çabalarımız meyvelerini veriyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bunu gördük ve heyecanını duyduk. Türkiye'nin son 20 yılında her alanda olan iddiası, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz aşama yarınlardaki çok daha büyük başarılara gideceğimizi gösteriyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğine değinen Bakan Kasapoğlu, "Pandeminin etkisine rağmen burada 55 ülkeden sporcu var. 2 bin 500'e yakın katılımcı yarıştı. Her alanda ülkemizin sporun yükselmesi noktasındaki çabaları meyvesini verecek. Halkımızın mutlu olması, sporcularımızla sevinmesi, onların heyecanına ortak olması sporcularımız açısından mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bugün buradaki güzel tabloda emeği alan herkese tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.