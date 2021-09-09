Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Resmi gazetede yayımlanan karara göre Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet KARAMAN'm 30.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verilmiştir.
|09 Eylül 2021 03:23
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Konu: Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği
1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 20.04.2021 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet KARAMAN'm 30.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verilmiştir.
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