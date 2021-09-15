TEKNOFEST'e katılım rezervasyonlu olacak

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin dördüncüsü bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Hazırlıklarla ilgili bilgi paylaşan Baykar Savunma Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Artık son hazırlıklar. Çadırlarımızın kurulumu devam ediyor. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. 'Bizi de ufaktan heyecan sardı' diyebilirim. Buranın asıl heyecanı, coşkusu kalabalıklarla ziyaretçilerle beraber olacak. Rezervasyonlu şekilde yapılacak bu yıl" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU REKORU KIRILDI

Geçen yıl 16 bin 34 takımın başvurduğu TEKNOFEST'te, bu yıl 39 bin 684 takım ile başvuru rekoru kırıldı. Elektrikli Araçlardan İnsansız Hava Araçlarına, Roketten Otonom Sistemlere, Model Uydudan Sualtı Sistemlerine kadar 35 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar 31 Ağustos'ta Kocaeli Körfez yarış pistinde "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" ile başladı.

Festival 14-17 Eylül'de Aksaray Tuz Gölü'ndeki "İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması" ve 16-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olimpik havuzda düzenlenecek "İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması" ile devam edecek.

5 MİLYON LİRA ÖDÜL

Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirilen yarışmalar ile teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini ve ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara 7 milyon liran

CEVDET ÖZDEMİR