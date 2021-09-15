Çiftlik Bank davasında Tosuncuk konuştu: Yönetimde vekiller hakimler de vardı

Milliyet'ten Elif ALTIN'ın haberine göre: "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemeye sunduğu 4 sayfalık yazılı savunmasında, Çiftlik Bank yönetiminde milletvekili, hakim, savcı, polis ve doktorların olduğunu öne sürdü.

2 yıldır firari olan ve kırmızı bültenle aranırken 2 ay önce teslim olan Mehmet Aydın'ın, dolandırıcılık suçlamasıyla 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

4 sayfalık yazılı savunma

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 bin 762 mağduru bulunan ve 2'si firari 20 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Aydın, tutuksuz 4 sanık avukatları katıldı. Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sundu. Aydın, yaptığının "ticaret" olduğunu, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Çiftlik Bank yönetiminde her kesimden insan olduğunu, bu kişiler içinde milletvekilleri, hakimler, savcılar, polisler, doktorlar, yüksek lisans ve lisans sahipleri olduğunu belirten Aydın, "Ben ortaokul mezunu bir insanım. Benim ağzımdan çıkan her kelimeyi teyit edecek insanlar vardı. Bu sisteme nasıl bu kadar insanı dahil etmiş olabilirim" dedi. Hiçbir zaman olmayan bir şeyi varmış gibi göstermediğini ve hazırladığı projesine inandığını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:



"İnsanlar da benim hayalime inandı. Amacım Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktı. Art niyetim olsaydı destek almak için devlete bu projeyi sunmazdım, devleti işin içine katmazdım. Tüm işlemleri yasalara uygun şekilde yapmaya özen gösterdim. Çalışanlarım tarafından bana, şirket faaliyetlerinin suç unsuru oluşturmadığı söyleniyordu. Ben yurtdışına çıktıktan sonra işimi devrettiğim kişiler usulsüzlük yapmıştır.

Mal varlıklarıma el konulmaması durumunda mağdurların ana paralarını ödeyebilirim."

'Bu insanları kandırmadım'

"Uruguay'daki mal varlıklarıma el konulunca yurtdışındaki mal varlıklarıyla üyelerime ödeme yapacağım sözümü tutamadım. Ben bu insanları kandırmadım. Teslim olma sebebim insanların mağduriyetini giderebilmek. Uruguay'da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım" dedi. Mehmet Aydın savunmasının ardından el konulan mal varlıklarının iadesini ve beraatini talep etti. Mahkeme Aydın'ın tutukluluk hainin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada savunmasını yapan Mehmet Aydın, aynı mahkemede aynı suçtan yargılandığı ve 750 mağdurun bulunduğu farklı bir dosyada da hakim karşısına çıktı. Mağdurlar şikayetçi olduğunu belirterek, Çiftlik Bank'a ne kadar para yatırdıklarını ve ne kadar alacakları olduklarını anlattı.

Şikayetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'ı televizyondan gördüğünü söyleyen bir mağdur, "Ben duruşmalara gelip gitmek istemiyorum. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanının, "Şikayetçi olabilirsin, duruşmalara gelip gitmek zorunda değilsin" diye uyarmasına rağmen mağdur şikayetçi olmak istemedi.

Dinlenen 20 mağdurdan 19'u ise Aydın hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi.