Hilal Öğretmen iki uluslararası ödüle layık görüldü

İstanbul Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Hilal Polat, bu yıl iki farklı uluslararası başarıya imza atarak hem Birleşik Krallık devletinin fonladığı dünyanın en prestijli burslarından olan Chevening Bursu'na hem de Hindistan merkezli AKS Education'ın organize ettiği Eğitim Nobeli olarak bilinen 'Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Polat, bir yıl süreli Birleşik Krallık hükümetinin Chevening Bursu ile University of Sussex'te Uluslararası Eğitim ve Kalkınma alanında lisansüstü eğitim alacak. Her yıl 160 farklı ülkeden yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğu Chevening Bursu, kariyerlerinin ortasında olan ve alanlarında ülke içi ve global düzeyde liderlik kapasitesi yüksek olan bir burs olup oldukça az sayıda kişiye veriliyor. Polat, bundan önce de bir başarıya imza atıp yine dünyanın en prestijli burslarından olan Fulbright bursuna layık görülmüş ve ABD'nin New York eyaletinde yabancı dil üzerine çalışmalar yapmıştı.

Aynı zamanda 'Küresel Öğretmen Ödülü'nü de almanın gururunu taşıyan Hilal Polat, başarılarının kaynağı ve motivasyonunun "her zaman ilham veren öğretmen olmak" olduğunu belirtti. Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 2016 yılından itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları düzenleyen uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education 110 ülkeden arasından kazananları seçiyor. Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Award), dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenlere verilen prestijli bir ödül olarak biliniyor.



Hilal öğretmen, bu iki farklı uluslararası başarısında daha önceki çalışmalarının, okul yönetimi, diğer öğretmenlerin ve öğrencilerinin büyük desteklerinin olduğunu belirtti.