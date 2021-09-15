Ece Üner'de akılalmaz olay! 'Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım'

9 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kayıplara karışan 40 yaşındaki 4 çocuk babasıyla ile ilgili şok gelişmeler peş peşe yaşandı. Kaybolduğu gün Osman Gönk'ü en son gören Ali Çelik tavırları ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. "Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım" diyerek kalemi eline alan Çelik, stüdyoda notlar yazmaya başladı. Ardından "Osman kaybolmadı, Türkiye içinde bir yerlerde, birkaç gün sonra çıkıp gelir" diyerek herkesi şaşırttı.

Daha sonra kayıp Osman Gönk'ün Bursa'da olduğunu iddia ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

ALİ'NİN TARLASINDAN SON SİNYAL

Ancak, Osman Gönk'ün telefonunun en son Ali'nin tarlasında sinyali verdiği ortaya çıktı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ali Çelik, yaşanan bu şok gelişmenin ardından gerginleşmeye başladı. Programa katılan gizli bir tanık ise Ali'ye ecel terleri döktürdü. Tanık, Osman Gönk'ü kaybolduğu gece Ali ve Ali'nin dayısı Mustafa ile birlikte gördüğünü söyledi. Gizli tanık ayrıca "Birlikte Ali'nin tarlasına gittiler. Sonrasında 5-6 el silah sesi duyuldu" şeklinde konuştu.