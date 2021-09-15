Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı
Karabük'te bir düğünde oynayan iki köçek paranın çekiciliği karşısında, virüsü unutup, yere atılan paraları ağzıyla alması şaşırttı.
|15 Eylül 2021 13:17
|+Aa- Yazdır
Artan vaka artışlarına rağmen, paranın çekiciliği karşısında köçekler kendi sağlıklarını hiçe sayıp vatandaşların eğlence uğruna yere attığı paraları ağzıyla toplamaları pes dedirtti.
Karabük'te bir düğünde davul zurna ekibiyle birlikte köçeklik yapan iki kişinin düğünde yaptığı hareket pes dedirtti.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısının artış gösterdiği kentte gelin alma sırasındaki eğlencede köçekler vatandaşların eğlence uğruna yere attıkları paraları korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Vatandaşların ise maske takmamaları ise dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de birinci doz aşılamada yüzde 88'e ulaşıldı
15 Eylül 2021 13:33
|Kara Leylek ve Saklı Kapı Kanyonları kaderine terkedilmiş
15 Eylül 2021 11:55
|İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!
14 Eylül 2021 19:33
|Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor
14 Eylül 2021 13:25
|Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı
14 Eylül 2021 13:16
|İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
14 Eylül 2021 12:52
|Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
14 Eylül 2021 12:45
|Salgın İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü
14 Eylül 2021 12:09
|40 yıldır simit satar gibi altın bilezik satıyor
14 Eylül 2021 11:34
|Ev sahiplerinden fırsatçılık! 'Emlakçıyım' diyerek komisyon alıyorlar
14 Eylül 2021 10:59