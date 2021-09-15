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Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. Millet İttifakı'nı oluşturan her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini belirten İnce, "Çatı aday katılımı düşürür" dedi.
15 Eylül 2021 13:30
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Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, medya kuruluşlarının temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

2023 seçimlerinde aday olacağını açıklayan İnce, "Kurultaydan sonra yollara düşeceğiz, Memleketin bir ucundan bir ucuna gezeceğiz. Üye kampanyası başlatacağız. İlk hedefimiz yüz bin üye" dedi.

Millet İttifakı'na da seslenen İnce, ittifakı oluşturan her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.

İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalıdır. HDP de aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım da o kadar çok olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı 1 alıyorsa yapacak bir şey yok. Çatı aday katılımı düşürür" açıklamasında bulundu.
TRT
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