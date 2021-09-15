TikTok akımı fasulye krizi çıkardı: Gençlere satmayın

Son zamanlarda gençler tarafından en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok'ta çıkan bazı akımlar yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya... Süt kasalarının üzerine çıkılarak çekilen videolar konusunda TikTok'tan gelen uyarıların ardından şimdi de fasulye videoları başa dert oldu. Gençler arasında oldukça popüler olan TikTok'taki videolar, çevreye ve insanlara zarar vermeye başladı.

Son olarak ise TikTok'taki 'fasulye' akımı kriz çıkardı. Gençler, akıma uyarak marketlerde satılan konserve kuru fasulyeleri insanların evlerine dökmeye başladı. ''beanbandits'' adı verilen akım yüzünden garaj yolları, kapı girişleri, evlerin içi hatta arabalar bile kuru fasulyeyle turuncu bir küreye döndü.

Yetişkinler bu durumdan şikayetçi olunca bu akım polise kadar gitti ve polis market çalışanlarını dikkatli olmaya çağırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir kişi, ''Gençlerin bir kutu fasulyenin içindekileri mülklere atmasının, yumurta atma akımıyla çok benzer'' olduğunu söyledi.

Dailymail'in haberine göre aileler, dükkan sahiplerine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

''Eğer bir markette çalışıyorsanız lütfen büyük miktarlarda fasulye konservesi alan gençleri fark edin. Çocuklarınız evden fasulye konseverleriyle çıkarsa onları uyarın.''