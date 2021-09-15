Cezaevine girmek için hırsızlık yaptı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Bayrampaşa'da 2 Eylül gecesinde, Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısındaki demir bariyerler çalındı. Çalınan demir bariyerlerin bulunması için çalışma başlatan polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası bariyerleri çalanın 36 yaşındaki Eyüp A. olduğu ortaya çıktı. Sokakta yaşadığı belirtilen Eyüp A., bulunarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Eyüp A.'nın savcıya verdiği ifade şaşkınlık yarattı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Eyüp A. ifadesinde hurdacılık yaparak geçindiğini ve sokakta kaldığını anlattı. Yaklaşık 1 yıl önce cezaevine girip çıktıktan sonra bir daha iş bulamadığını söyleyen A., "Sokaklarda yatıp kalkıyorum. Barınacak bir yerim yok. Demir bariyerleri cezaevine girmek için söküp çaldım. Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.

BARİYERLERİ TESLİM ETTİ

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyüp A. hakkında, "gece vakti kamu kurum ve kuruluşları yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Eyüp A.'nın çaldığı bariyerleri ve bariyerleri sökmek için kullandığı demir çekici de teslim ettiği belirtildi.