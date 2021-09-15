Tekirdağ'da 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 öğretmen ve 145 öğrenci, temaslı olduğu tespit edilerek karantinaya alındı. Evlerine gönderilen öğretmen ve öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.
|15 Eylül 2021 19:30
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