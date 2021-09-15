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Yabancı uyruklulara e-Devlet'ten başvuru kolaylığı

Yabancı uyruklu kişiler, mobil cihazlarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurularını, yabancı kimlik numaraları ile e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.
15 Eylül 2021 22:13
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Yabancı uyruklulara e-Devlet'ten başvuru kolaylığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BTK'den değişikliğe ilişkin edinilen bilgilere göre, 2019'da Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan düzenlemeler kapsamında "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik"te geçen yıl değişiklik yapıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazlar ile işletmecilerce finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Uluslararası daimi veri dolaşımı yapan cihazlar ve 112 acil çağrı sistemlerinde kullanılan cihazlar da yönetmeliğe dahil edildi.

7 yıl şebekeden hizmet almayan cihazlara çözüm

Tebliğ değişikliğiyle de yönetmelik değişikliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğle, 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazlarla işletmecilerce finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlara ilişkin işlemler düzenlendi.

Buna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı iken kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının, Kurum kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla sistem üzerinden yapılabilecek.

İthalatçı veya imalatçının faaliyetine son vermiş olması durumunda, cihazın kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişi, Kuruma doğrudan başvuracak. Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası beyaz listeye alınacak.

Öte yandan tebliğ kapsamına, uluslararası daimi veri dolaşımı yapan ve 112 acil çağrı sistemlerinde kullanılan cihazlar da alındı.

Yabancı uyruklulara e-Devlet'ten başvuru kolaylığı

Yabancı uyruklu kişilerin abone kayıt merkezleri üzerinden kayıtlarının gerçekleştirilmesi usulüne son verilerek cihaz kayıt altına alma başvurularının yabancı kimlik numaraları ile e-Devlet kapısı üzerinden yapılması sağlandı. Böylece hizmetin tek noktadan, hızlı, güvenli ve entegre bir şekilde sunulması amaçlandı.

Ticaret Bakanlığıyla yapılan sistem entegrasyonları sayesinde gümrük beyannamesindeki kontrollerin otomatik yapılmasının önü açıldı.

Değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası ile değişimi yapılacak cihazın IMEI numarasının aynı marka cihaza ait olma koşulunun modem türündeki cihazlarda aranmamasına yönelik de düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, motorlu araçlarda kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların değişiminde yaşanan sorunların giderilmesi hedeflendi.

İthalatçı ve imalatçıların hatalı bildirdikleri IMEI'yi düzeltmeleri için tanınan süre de 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
Anadolu Ajansı
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