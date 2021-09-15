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UNESCO mirası Arslantepe'ye yoğun ilgi

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Malatya Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı arttı.
15 Eylül 2021 22:46
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UNESCO mirası Arslantepe'ye yoğun ilgi

2014 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Arslantepe Arkeolojik Alanının kalıcı listeye girmesi için yapılan çalışmalar sonrasında, Çin'in ev sahipliğinde online olarak UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine karar verilmesinden sonra ören yerini ziyaret edenlerin sayısında artış yaşandı.

Malatya Arslantepe Höyüğü'nü son olarak İzmir'den gelen yerli turist kafilesi ziyaret etti.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne geçtiğimiz Temmuz ayında girdi. İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde bugüne kadar yapılan kazılarda, çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu.

Arslantepe Höyüğü, Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde yer alan bir arkeolojik yerleşim. Türkiye'deki en büyük höyüklerden biri olan höyük, Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'nün batısında bulunuyor. 30 metre yükseklikteki höyük, MÖ 5 bin yıllarından MS 11. Yüzyıl'a kadar iskan edilmiş yerleşim alanı olarak biliniyor.
İhlas Haber Ajansı
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