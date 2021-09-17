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'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşı kararsızlığı olanların, yeni varyantlara karşı aşının etkisinin azalacağı endişesi yaşadığını belirterek, "Bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam edecekler" dedi.
17 Eylül 2021 11:49
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'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi. Balık, "Aşı yaptıranların ya da aşı kararsızlığı yaşayanların bize en fazla sorduğu soru 'Yeni varyantlar çıktıkça aşıların etkisi azalıyor mu?' ya da 'Aşılar işe yaramaz hale gelecek mi?' diye. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman salgında başa dönüş söz konusu olmayacak. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre de aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam ettirecekler ama bir taraftan da eğer yeni çıkan varyantlar şu anki aşıların etkilerini daha da fazla azaltırsa o taktirde zaten bilim dünyası yeterince tecrübeye sahip; hemen hızlı bir şekilde aşı geliştirme, aşının içeriğini değiştirme mümkün" dedi.

'SALGININ BAŞINA DÖNÜŞ OLMAYACAK'

Prof. Dr. Balık, hastalığın nasıl tedavi edileceği konusunda bilim dünyasının bilgili olduğunu belirtip, "Hem aşı ile korunma açısından hem de tedavi açısından hiçbir zaman başa dönüş söz konusu olmayacak. O yüzden ben vatandaşımızın kaygılanmaması gerektiğini düşünüyorum. İçleri rahat olsun. Eğer tam doz aşılarını bir an önce yaptırırlarsa önümüzde yeni varyantlar çıksa bile ki tam doz aşılılar yeni varyantların ortaya çıkmasının önüne geçmiş olacaklar; yeni varyantlara dönük aşıyı yaptıramamış olsalar bile her halükarda aşısızlara göre aşılılar avantajlarını korumaya devam edecekler" diye konuştu.

'HER SENE AŞI OLMAKTAN TEDİRGİN OLMAMIZ GEREKSİZ'

Prof. Dr. Balık, bazı kesimler tarafından sağlık camiasına yöneltilen 'Kaç doz aşı daha olacağız?' gibi eleştirilerle ilgili, "Bu söylemleri anlayabiliyoruz, şunu da söylememiz gerekiyor ki koronavirüsler yapı değiştiren virüsler ama elimizde koronavirüslere çok etkili olduğu gösterilen bir aşı var. Nasıl gripte biz her sene aşı oluyorsak ve bu aşılamanın da son derece etkili olduğu gözlemlenmişse koronavirüste de böyle olacağını düşünüyoruz. Koronavirüs salgını bir gün bitecek. Bu çok uzun bir süre olmayacak. Bittikten sonra koronavirüs bizim hayatımızda, kış aylarında görülebilen, arada sırada ufak tefek salgınlar yapabilen bir enfeksiyon olarak kalacak. Dolayısıyla biz koronavirüs aşılarını artık '4'üncü doz', '5'inci doz' diye düşünmemiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz. Aşıların da güvenli olduğu ortaya çıktığına göre her sene aşı yaptırmaktan tedirgin olmamız gereksiz" dedi.
DHA
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