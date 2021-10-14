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'Devletin KOBİ'leri desteklemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Haberleşme sektöründe KOBİ'lerden alım oranı hala istediğimiz seviyede olmamasına rağmen, üretim yapan KOBİ'lerden alım oranını artırarak devletin KOBİ'leri desteklemesi anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 12:29
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'Devletin KOBİ'leri desteklemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, haberleşme sektöründe KOBİ'lerden alım oranının hala istedikleri seviyede olmadığını ifade ederek, "Üretim yapan KOBİ'lerden alım oranını artırarak devletin KOBİ'leri desteklemesi anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) iş birliği ile düzenlenen "4. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sayan, yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiye yön veren en önemli araçlardan birinin imalat endüstrisi olduğunu belirterek, sanayileşerek gelişen ve ekonomik olarak başarılı ülkelerin canlı ve aktif imalat sektörünü geliştirdiklerini gördüklerine dikkati çekti.

Türkiye'de de aktif şirketlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin, ekonomik büyüme ve iş geliştirmenin ana kaynağı olduğuna işaret eden Sayan, "Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 7 bin büyük şirkete kıyasla 3,2 milyon KOBİ bulunuyor. Ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ'lerimiz istihdamın yüzde 72'sini, toplam cironun yarısını ve toplam ihracatın ise yüzde 37'sini gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Sayan, 3G ve 4,5G ihalelerinde KOBİ'lere alım şartı gibi destekler verildiğini hatırlatarak, "Haberleşme sektöründe büyük firmaların altyapı yatırımlarının en az yüzde 10'unu KOBİ'lerden alım kararı getirdik. Ama ne yazık ki bizim KOBİ'lerimiz de büyük şirketlerimiz de bu işlerde etraftan dolanmanın yolunu bulmuşlardı. Büyük firma kendisi ithalatını yapıyor, sonra satın alacağı firmaya KOBİ'lerimiz aracılığıyla satıyordu. Bunun önüne geçmek için KOBİ alım şartını Türkiye'de imalat yapan, katma değer üreten KOBİ'lerden olarak değiştirdik."diye konuştu.

Geçen süre zarfında hem yerlilik hem millilik oranının arttığını dile getiren Sayan, "Haberleşme sektöründe KOBİ'lerden alım oranı hala istediğimiz seviyede olmamasına rağmen, üretim yapan KOBİ'lerden alım oranını artırarak biz devletin KOBİ'leri desteklemesi anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sayan, "Özellikle pazar yerlerinde, yurt dışı kaynaklı pazar yerlerinin adeta piyasanın hakim gücü olarak ön plana çıktıklarını görüyoruz. Burada da dengeli gitmekte fayda var. Türkiye'de vergisini ödeyen her şirket Türk şirketidir. Bunun da bilincinde olarak rekabetin tesis edilmesi ve pazar paylarının dengeli bir şekilde dağıtılması için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Amacımız KOBİ'lerimizin ürettiği katma değerin artması"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Türkiye ekonomisinin omurgasını KOBİ'lerin oluşturduğunu ifade ederek, salgın dönemi ile birlikte artan dijitalleşmenin de bir sonucu olarak ana sektörlerden biri haline gelen e-ticaret sektörünün, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Türkiye'de girişim ekosistemini inceleyen araştırmalara bakıldığında geçen yıl 165 girişimin 139 milyon dolar yatırım aldığının görüldüğünü belirten Karagözoğlu, dijital dünyanın merkezinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yer aldığına işaret etti.

Karagözoğlu, Türkiye'nin teknolojik olarak uluslararası konumuna bakıldığında, mobil şebekelerin yaygınlığı, aboneye verilen hizmetin kalite ve çeşitliliği, geniş bantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkenin yükselen bir trende sahip olduğunu belirtti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırarak KOBİ'lerin daha verimli ve dolayısıyla daha rekabetçi hale getirmek için herkesin daha da çok çalışması gerektiğini vurgulayan Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Kurum olarak KOBİ'lerin özellikle yerli ve milli elektronik haberleşme cihaz ve ekipmanları ile yazılımları konusunda desteklenebilmesi için Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi gibi çatı oluşumlara katkı sağladık. Ayrıca 5G Vadisi Açık Test Sahası gibi imkanları KOBİ'lerimizin hizmetine sunduk. Amacımız KOBİ'lerimizin ürettiği katma değerin artması ve yerli şirketlerimizin KOBİ olmanın sağladığı hızlı hareket kabiliyetleri ile şebekelerimiz için yüksek teknolojili daha fazla ürün üretebilmesidir."

- "Verilen desteklerin yeniden yapılandırılması gerekli"

KAPAT [X]

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de KOBİ'lerin değişimi dönüşümü noktasında yanlış uygulamaların ya da eksiklerin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, KOBİ'lerin sayısal dönüşümlerinin tamamlanamamasının birincil sorun olduğunu söyledi.

Aktepe, e-ticaret uygulamasını kullanan KOBİ'lerin oranının çok düşük olduğunu, bilişim personeli istihdam etmeyen ve dışarıdan hizmet almayan KOBİ'lerin oranının yüzde 56 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

KOBİ'lerin dijitalleşmede tek başlarına yol alabilmelerini beklemenin gerçekçi olmadığını dile getiren Aktepe, "Kamu, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, teknoparklar, finans kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları çözümün ana aktörleri olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aktepe, KOBİ'lerin farkındalık düzeylerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Verilen desteklerin yeni yaklaşımlarla, eğitim olanaklarıyla, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasıyla yeniden yapılandırılması gerekmektedir." dedi.

- "Artık yaşamı geleneksel üretimle sürdürmek mümkün değil"

TOSYÖV Genel Başkanı Nezih Kuleyin de dünya ile entegre bir sağlık, çevre ve endüstri yapısının kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Artık yaşamı geleneksel yöntemlerle yapılan üretimle sürdürmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Kuleyin, "Çünkü böyle üretmeye devam edersek ya yaşanacak bir dünya kalmayacak ya da yaşayan bir dünya içerisinde bizim ürünlerimiz gerek fiyat gerekte diğer değerlendirmelerden dolayı sınıflama dışı kalacak." diye knuştu.

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar da Türkiye'deki KOBİ'lerin verimliliklerinde sorunlar olduğuna dikkati çekerek, KOBİ'lerin ana yüklenicilerden 6,5 kat daha verimsiz çalıştığını söyledi. Bilişim teknolojilerinin verimlilik aracı olarak kullanılabileceğini belirten Cabbar, bu teknolojilerin KOBİ'lere uygulanmadan önce yalınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

#ankara# kobi# bilişim

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