MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

MEB'de bir çok konuda mevzuat düzenlemesi bulunduğu halde uygulamaya rastlanmadığı gibi mevzuatta bulunmadığı ya da yargı kararları mevzuata işlenmediği halde uygulamada olan konular var.

Biraz somutlaştıracak olursak;

Mevzuatta olup uygulamada olmayanlar

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği en son 5 Şubat 2021 de değişti.

Düzenlemeye göre yönetici seçiminde Eğitim Yönetimi Sertifika Programı uygulaması söz konusu. 2021 yılında bu konuda bir uygulama yapılmadı. Yönetmelik yeni yayımlandığı için yetiştirilmesi de zordu. Bu nedenle geçici bir madde konuldu ve "Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk defa düzenlenecek Eğitim Yönetimi Sertifika Programının kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmaz." Şeklindeki maddeye göre sertifikasız atamalar devam etti. Fakat aradan geçen zamana rağmen bu konuda bir adım atılmadı yani 2022 yılı için nasıl bir uygulama olacağı da belli değil. Yani mevzuatta var uygulama yok.

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine baktığımızda;

Yönetmelikte, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama maddesi var fakat 2016 yılından beri uygulama yok. Yani öğretmenlikten istifa edip yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler ya da öğretmenlik vasfına sahip olup başka kurumlarda çalışanlardan öğretmenliğe geçmek isteyenlere yönelik madde var fakat uygulama yok. Bu durumda olanlarla ilgili 657 sayılı kanunda da madde var. 2016 yılı öncesinde uygulamalarda var fakat 2016 dan sonra sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmesi ile yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama uygulamadan kaldırılmış oldu. Bu durumdaki öğretmenler öncelikle KPSS'ye girmek ardından sözleşmeli olarak atanmak yolunu izlemek zorundalar.

- Yine aynı yönetmelikte daha öncede ele aldığımız gibi öğretmene rotasyon maddesi 2015 yılından beri varama uygulamada yok.

- Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği yani Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmeniği düzenleyen yönetmelik halen yürürlükte ama uygulamada yok. Uygulama için kanun değişikliği gerekiyor.

- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar da 2017 yılında yapılan değişiklikle Atölye ve Laboratuvar öğretmenlerinin işletmelerde yaptıkları çalışmalar da maaş karşılığı kapsamına alınmıştı. Danıştay bu kararı durdurdu. Üst mahkemelerde de davalı idarenin itirazları reddedildi. Uygulamada yargı kararına uyuluyor fakat mevzuatta yargı kararına göre bir değişiklik yapılmış değil. Yani mevzuatı açan konunun geçmişini bilmeyen bir öğretmen ya da yönetici mevzuata göre işlem yapsa neredeyse haklı. Evet bu konuda bir genelge yayımlandı ama herkes her şeyi bilemediği gibi her bilgi ya da belgeye ulaşması da çok mümkün olmayabilir. MEB geçmiş yıllarda bu tür durumlarda en azından mevzuatın altına not düşerdi. Yargı kararını ve kararın içeriğine de değinerek yazardı. Bu uygulama da yok.

Uygulamada olup mevzuatta olmayanlar

Bu noktada verebileceğimiz en bariz örnekler şunlardır:

- Atamalarda (isteğe ve mazerete bağlı yer değiştirmelerde) atama çıktıktan sonra mevzuata uygun sonradan çıkan mazeretler hariç. iptal edilmeyeceği kılavuzlarda açıkça belirtildiği halde her atama döneminde iptal hakkı tanınmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında sadece sağlık raporu verenlere(mazeretle yer değiştirmeye esas durum olup olmadığına bakılmaksızın) bu hak verilmiştir. 2020 öncesinde ise tüm başvurularda iptal gerçekleşmekteydi. Bu durumun da önceden açıklanmasının yarattığı sorunlar söz konusu olmaktadır. İptal ettirenin yerine atanabilecek öğretmen mağdur olurken önceden haberdar olmadığı için tercihte bulunmayanlar da sorun yaşayabilmektedirler.

- Yine mevzuatta olmadığı halde her dönem uygulanan mazerete bağlı yer değiştirmelerde il/ilçe emri uygulaması söz konusudur. Son yıllara kadar yarı yıl döneminde de uygulanan il/ilçe emri son dönemde sadece yaz dönemi atamalarda uygulanmaktadır.

Bu uygulamalar mevzuatta yer almadığı ve atama öncesinde de bilgilendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açmaktadır. Örneğin il ilçe emri uygulaması yapılmaz düşüncesiyle mevzuata uygun hareket eden bir öğretmen çoluk çocuğuna yaklaşmak adına eşinin ikametgahına onlarca kilometre uzaklıktaki okulları da tercih etmekte ve atanmakta, daha sonra yapılan il ilçe emrinde ise uzaktaki yerleri tercih etmeyen öğretmen eşinin bulunduğu ilçe emrine atanmaktadır. Bu durumda yüksek puanlı olan öğretmenlerin mağdur olması da söz konusu olmaktadır. Aynı uygulamanın sadece il dışından gelenler için yapılması yıllardır il içine ailesinden onlarca hatta yüzlerce kilometre uzakta çalışan il içi mazereti olan öğretmenleri de mağdur etmektedir.

MEB'e Öneriler

1- Mevzuatta bulunduğu halde uygulamada olmayan konularla ilgili (yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama örneğinde olduğu mağduriyete yol açan konularda ) mevzuata uyulmalı ya da ) öğretmene rotasyon konusu gibi konularda olduğu gibi sorunlu konular) mevzuattan çıkarılmalıdır.

2- Toplu sözleşmede artık rutin hali almış kazanımlar mevzuata işlenmelidir.

Örneğin:

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller,

Nöbet ücreti,

Yöneticilerin maaş karşılığı ders saatleri,

Rehber öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ücretleri,

İkili eğitimde yönetici ek ders ücreti,

Merkezi sınavlardaki ek ders ücretleri,

gibi birkaç toplu sözleşmedir aynen geçen hükümler mevzuata işlenmelidir.

3- Mevzuatta bulunmadığı halde uygulamada var olan yukarıda belirttiğimiz konular ve diğer konularda mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve kuralsızlıktan kaynaklı özellikle kurallara uyan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.

4- Yargı kararı halinde yargı kararı en azından MEB'in mevzuat bankasındaki (sitedeki) bölümde not olarak eklenmeli ve uygulama hakkında da not düşülmelidir.

5- Geneli ilgilendiren bakanlık görüş yazıları da MEB'in internet sitesinde yayımlanmalıdır.

Maksut BALMUK