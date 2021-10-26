MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
CHP, Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyecek
CHP, Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyecek
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Dikkat! Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi...
Dikkat! Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi...
İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor
İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
Gün ortasında Dolar sert düştü: 9,43 TL
Gün ortasında Dolar sert düştü: 9,43 TL
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Benzine, 44 kuruş zamdan sonra 28 kuruş daha zam geliyor
Benzine, 44 kuruş zamdan sonra 28 kuruş daha zam geliyor
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı
Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı
Türkiye 'istenmeyen' krizlere yabancı değil: Çok elçi gönderdik
Türkiye 'istenmeyen' krizlere yabancı değil: Çok elçi gönderdik
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı
Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı
MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
Kati Piri: Büyükelçilerin geri adımı utanç verici
Kati Piri: Büyükelçilerin geri adımı utanç verici
'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'
'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Ekim 2021 14:06
Yazdır
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

MEB'de bir çok konuda mevzuat düzenlemesi bulunduğu halde uygulamaya rastlanmadığı gibi mevzuatta bulunmadığı ya da yargı kararları mevzuata işlenmediği halde uygulamada olan konular var.

Biraz somutlaştıracak olursak;

Mevzuatta olup uygulamada olmayanlar

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği en son 5 Şubat 2021 de değişti.

Düzenlemeye göre yönetici seçiminde Eğitim Yönetimi Sertifika Programı uygulaması söz konusu. 2021 yılında bu konuda bir uygulama yapılmadı. Yönetmelik yeni yayımlandığı için yetiştirilmesi de zordu. Bu nedenle geçici bir madde konuldu ve "Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk defa düzenlenecek Eğitim Yönetimi Sertifika Programının kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmaz." Şeklindeki maddeye göre sertifikasız atamalar devam etti. Fakat aradan geçen zamana rağmen bu konuda bir adım atılmadı yani 2022 yılı için nasıl bir uygulama olacağı da belli değil. Yani mevzuatta var uygulama yok.

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine baktığımızda;

Yönetmelikte, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama maddesi var fakat 2016 yılından beri uygulama yok. Yani öğretmenlikten istifa edip yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler ya da öğretmenlik vasfına sahip olup başka kurumlarda çalışanlardan öğretmenliğe geçmek isteyenlere yönelik madde var fakat uygulama yok. Bu durumda olanlarla ilgili 657 sayılı kanunda da madde var. 2016 yılı öncesinde uygulamalarda var fakat 2016 dan sonra sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmesi ile yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama uygulamadan kaldırılmış oldu. Bu durumdaki öğretmenler öncelikle KPSS'ye girmek ardından sözleşmeli olarak atanmak yolunu izlemek zorundalar.

- Yine aynı yönetmelikte daha öncede ele aldığımız gibi öğretmene rotasyon maddesi 2015 yılından beri varama uygulamada yok.

- Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği yani Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmeniği düzenleyen yönetmelik halen yürürlükte ama uygulamada yok. Uygulama için kanun değişikliği gerekiyor.

- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar da 2017 yılında yapılan değişiklikle Atölye ve Laboratuvar öğretmenlerinin işletmelerde yaptıkları çalışmalar da maaş karşılığı kapsamına alınmıştı. Danıştay bu kararı durdurdu. Üst mahkemelerde de davalı idarenin itirazları reddedildi. Uygulamada yargı kararına uyuluyor fakat mevzuatta yargı kararına göre bir değişiklik yapılmış değil. Yani mevzuatı açan konunun geçmişini bilmeyen bir öğretmen ya da yönetici mevzuata göre işlem yapsa neredeyse haklı. Evet bu konuda bir genelge yayımlandı ama herkes her şeyi bilemediği gibi her bilgi ya da belgeye ulaşması da çok mümkün olmayabilir. MEB geçmiş yıllarda bu tür durumlarda en azından mevzuatın altına not düşerdi. Yargı kararını ve kararın içeriğine de değinerek yazardı. Bu uygulama da yok.

Uygulamada olup mevzuatta olmayanlar

Bu noktada verebileceğimiz en bariz örnekler şunlardır:

- Atamalarda (isteğe ve mazerete bağlı yer değiştirmelerde) atama çıktıktan sonra mevzuata uygun sonradan çıkan mazeretler hariç. iptal edilmeyeceği kılavuzlarda açıkça belirtildiği halde her atama döneminde iptal hakkı tanınmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında sadece sağlık raporu verenlere(mazeretle yer değiştirmeye esas durum olup olmadığına bakılmaksızın) bu hak verilmiştir. 2020 öncesinde ise tüm başvurularda iptal gerçekleşmekteydi. Bu durumun da önceden açıklanmasının yarattığı sorunlar söz konusu olmaktadır. İptal ettirenin yerine atanabilecek öğretmen mağdur olurken önceden haberdar olmadığı için tercihte bulunmayanlar da sorun yaşayabilmektedirler.

- Yine mevzuatta olmadığı halde her dönem uygulanan mazerete bağlı yer değiştirmelerde il/ilçe emri uygulaması söz konusudur. Son yıllara kadar yarı yıl döneminde de uygulanan il/ilçe emri son dönemde sadece yaz dönemi atamalarda uygulanmaktadır.

KAPAT [X]

Bu uygulamalar mevzuatta yer almadığı ve atama öncesinde de bilgilendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açmaktadır. Örneğin il ilçe emri uygulaması yapılmaz düşüncesiyle mevzuata uygun hareket eden bir öğretmen çoluk çocuğuna yaklaşmak adına eşinin ikametgahına onlarca kilometre uzaklıktaki okulları da tercih etmekte ve atanmakta, daha sonra yapılan il ilçe emrinde ise uzaktaki yerleri tercih etmeyen öğretmen eşinin bulunduğu ilçe emrine atanmaktadır. Bu durumda yüksek puanlı olan öğretmenlerin mağdur olması da söz konusu olmaktadır. Aynı uygulamanın sadece il dışından gelenler için yapılması yıllardır il içine ailesinden onlarca hatta yüzlerce kilometre uzakta çalışan il içi mazereti olan öğretmenleri de mağdur etmektedir.

MEB'e Öneriler

1- Mevzuatta bulunduğu halde uygulamada olmayan konularla ilgili (yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama örneğinde olduğu mağduriyete yol açan konularda ) mevzuata uyulmalı ya da ) öğretmene rotasyon konusu gibi konularda olduğu gibi sorunlu konular) mevzuattan çıkarılmalıdır.

2- Toplu sözleşmede artık rutin hali almış kazanımlar mevzuata işlenmelidir.

Örneğin:
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller,
Nöbet ücreti,
Yöneticilerin maaş karşılığı ders saatleri,
Rehber öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ücretleri,
İkili eğitimde yönetici ek ders ücreti,
Merkezi sınavlardaki ek ders ücretleri,
gibi birkaç toplu sözleşmedir aynen geçen hükümler mevzuata işlenmelidir.

3- Mevzuatta bulunmadığı halde uygulamada var olan yukarıda belirttiğimiz konular ve diğer konularda mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve kuralsızlıktan kaynaklı özellikle kurallara uyan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.

4- Yargı kararı halinde yargı kararı en azından MEB'in mevzuat bankasındaki (sitedeki) bölümde not olarak eklenmeli ve uygulama hakkında da not düşülmelidir.

5- Geneli ilgilendiren bakanlık görüş yazıları da MEB'in internet sitesinde yayımlanmalıdır.

Maksut BALMUK

#Milli Eğitim Bakanlığı
Aşı olmayan Hayati öğretmen korona kurbanı oldu
Aşı olmayan Hayati öğretmen korona kurbanı oldu
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?
Uludere'de gönüllü öğretmenlerden gezici çocuk tiyatrosu
Uludere'de gönüllü öğretmenlerden gezici çocuk tiyatrosu
Kovid-19'a yenilen öğretmenin bebeği sezaryenle alındı
Kovid-19'a yenilen öğretmenin bebeği sezaryenle alındı

Bu Habere Tepkiniz

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu
Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu
Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi
İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün aniden kapısını açtığı araca çarpan scooter sürücü yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü, scooter sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri