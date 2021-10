Atlar kavga etti, sahipleri birbirini vurdu: 5 ölü

Olay geçen sene 30 Mayıs tarihinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde meydana geldi. 2014 yılında Yıldız ailesi, Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti.



Olaydan iki gün önce Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız, atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş'le aralarında tartışma çıktı. İki gün sonra Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y., gübre dökmeye giden Güneş ailesi üyeleri ile tarlada tartışmaya başladı. İki husumetli aile arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



Köseler Mahallesinden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler ve muhtar, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş, Baki Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Durum mahalle muhtarı tarafından polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baki Güneş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.Y. ve İ.Y. ise olaydan 23 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin 03 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasına müteakip, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Tutuklanan 2 zanlı hakkında iddianame tamamlandı



Tamamlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"30.05.2020 günü saat 10.15 sıralarında Erzurum ili Çat ilçesi Köseler mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, 28.05.2020 tarihinde Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız'ın atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş'le aralarında tartıştıkları, sonrasında herhangi bir olay yaşanmadan dağıldıkları, 30.05.2020 tarihinde Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş'in kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y.'ın da gübre dökmeye giden Yıldız ailesinin arkasından yürüyerek gittikleri, Köseler mahallesinin güneybatı yönünde mahalleye yaklaşık 2 kilometre kadar mesafede bulunan Güneş ailesine ait tarlanın bulunduğu bölgede tartışmaya başladıkları ve Köseler mahallesinin bulunduğu alana kadar silah seslerinin gelmesi üzerine mahalle muhtarı ve mahalle halkının olayın yaşandığı bölgeye doğru gittikleri, olay bölgesinde her iki tarafın da birbirine ateşli silah ile karşılıklı olarak ateş ettikleri, mahalle muhtarı ve mahalle halkının olay yerine vardıkları sırada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'in olay yerinde öldüklerini gördükleri, Baki Güneş'in ise yaralı olduğu fakat sonrasında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.Y. ve İ.Y.'ın ise olay yerinden kaçarak ayrıldıkları, olayı ayırmaya çalışan Köseler mahallesi halkından Muhammet Etik'in ise bacağından ve kolundan ateşli silah ile yaralandığı ve ailesinin yardımı ile hastaneye götürüldüğü, belirtilen eylemlerde Güneş ailesi tarafında Maktül Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Baki Güneş'in olduğu, Yıldız ailesi tarafında Sedrettin Yıldız, İ.Y. ve B.Y.'ın olduğu, tarafların aralarında yaşanan silahlı çatışma sırasında 06.07.2021 sayılı uzman raporundan anlaşılacağı üzere adli emanetin 2021/839 sayılı sırasında kayıtlı 1983 NE 4561 numaralı tüfek, T1103-17U2509 numaralı tabanca, 1018534 numaralı 9x19 milimetre çapında fişek istimal eden İspanya yapısı STAR marka yarı otomatik tabanca, BS 966818 numaralı 9x19 milimetre çapında fişek istimal eden İspanya yapısı STAR marka yarı otomatik tabanca ve sürgünün sol yan yüzeyinde Fabrıoune Natanal Brownıngs Hestal Deposel bulunan tabanca kullanılmıştır."

"2 zanlı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 4 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor"



İddianamede ölen ve şüpheli şahısların birbirlerini öldürme kastı ile hareket ettiklerine yer verildi. İddianamede, "Yaşanan çatışmada taraflardan beşinin yaşamını yitirdiği, şüpheliler İ.Y. ile B.Y.'ın olaydan sonra kaçtıkları, yakalanmalarının akabinde alınan savunmalarında eylemlerini inkar ile atılı suçlamaları kabul etmedikleri ancak taraf ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, uzman raporları ile tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere şüpheliler B.Y. ve İ.Y.'ın eylemleri neticesi itibariyle 4'er ayrı kez Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 81/1 'de yer alan suçu işledikleri anlaşılmış olup haklarında yargılama yapılmasına yeter delil ve kanaat elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi.