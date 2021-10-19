Atlar kavga etti, sahipleri birbirini vurdu: 5 ölü

İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
BİM İcra Kurulu Üyesi: Denetime karşı değiliz ama asıl sebep biz değiliz
BİM İcra Kurulu Üyesi: Denetime karşı değiliz ama asıl sebep biz değiliz
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Atlar kavga etti, sahipleri birbirini vurdu: 5 ölü

Erzurum'un Çat ilçesinde geçen sene iki husumetli aile arasında çıkan ve 5 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili tutuklanan 2 zanlı hakkında iddianame tamamlandı. 2 zanlı hakkında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 4 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Öte yandan hazırlanan iddianamede, husumetli ailede ilk olarak ölen 5 kişiye ait atlarının kavga ettiği, kavgadan sonra ise kişiler arasında silahlı kavganın yaşandığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 15:14
Yazdır
Atlar kavga etti, sahipleri birbirini vurdu: 5 ölü

Olay geçen sene 30 Mayıs tarihinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde meydana geldi. 2014 yılında Yıldız ailesi, Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti.

Olaydan iki gün önce Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız, atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş'le aralarında tartışma çıktı. İki gün sonra Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y., gübre dökmeye giden Güneş ailesi üyeleri ile tarlada tartışmaya başladı. İki husumetli aile arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Köseler Mahallesinden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler ve muhtar, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş, Baki Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Durum mahalle muhtarı tarafından polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baki Güneş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan B.Y. ve İ.Y. ise olaydan 23 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin 03 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasına müteakip, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Tutuklanan 2 zanlı hakkında iddianame tamamlandı

Tamamlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:
"30.05.2020 günü saat 10.15 sıralarında Erzurum ili Çat ilçesi Köseler mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, 28.05.2020 tarihinde Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız'ın atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş'le aralarında tartıştıkları, sonrasında herhangi bir olay yaşanmadan dağıldıkları, 30.05.2020 tarihinde Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş'in kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y.'ın da gübre dökmeye giden Yıldız ailesinin arkasından yürüyerek gittikleri, Köseler mahallesinin güneybatı yönünde mahalleye yaklaşık 2 kilometre kadar mesafede bulunan Güneş ailesine ait tarlanın bulunduğu bölgede tartışmaya başladıkları ve Köseler mahallesinin bulunduğu alana kadar silah seslerinin gelmesi üzerine mahalle muhtarı ve mahalle halkının olayın yaşandığı bölgeye doğru gittikleri, olay bölgesinde her iki tarafın da birbirine ateşli silah ile karşılıklı olarak ateş ettikleri, mahalle muhtarı ve mahalle halkının olay yerine vardıkları sırada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'in olay yerinde öldüklerini gördükleri, Baki Güneş'in ise yaralı olduğu fakat sonrasında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.Y. ve İ.Y.'ın ise olay yerinden kaçarak ayrıldıkları, olayı ayırmaya çalışan Köseler mahallesi halkından Muhammet Etik'in ise bacağından ve kolundan ateşli silah ile yaralandığı ve ailesinin yardımı ile hastaneye götürüldüğü, belirtilen eylemlerde Güneş ailesi tarafında Maktül Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Baki Güneş'in olduğu, Yıldız ailesi tarafında Sedrettin Yıldız, İ.Y. ve B.Y.'ın olduğu, tarafların aralarında yaşanan silahlı çatışma sırasında 06.07.2021 sayılı uzman raporundan anlaşılacağı üzere adli emanetin 2021/839 sayılı sırasında kayıtlı 1983 NE 4561 numaralı tüfek, T1103-17U2509 numaralı tabanca, 1018534 numaralı 9x19 milimetre çapında fişek istimal eden İspanya yapısı STAR marka yarı otomatik tabanca, BS 966818 numaralı 9x19 milimetre çapında fişek istimal eden İspanya yapısı STAR marka yarı otomatik tabanca ve sürgünün sol yan yüzeyinde Fabrıoune Natanal Brownıngs Hestal Deposel bulunan tabanca kullanılmıştır."

"2 zanlı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 4 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor"

İddianamede ölen ve şüpheli şahısların birbirlerini öldürme kastı ile hareket ettiklerine yer verildi. İddianamede, "Yaşanan çatışmada taraflardan beşinin yaşamını yitirdiği, şüpheliler İ.Y. ile B.Y.'ın olaydan sonra kaçtıkları, yakalanmalarının akabinde alınan savunmalarında eylemlerini inkar ile atılı suçlamaları kabul etmedikleri ancak taraf ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, uzman raporları ile tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere şüpheliler B.Y. ve İ.Y.'ın eylemleri neticesi itibariyle 4'er ayrı kez Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 81/1 'de yer alan suçu işledikleri anlaşılmış olup haklarında yargılama yapılmasına yeter delil ve kanaat elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

#erzurum# çat#
Hastaya giden sağlıkçılar asansörün düşmesiyle yaralandı
Hastaya giden sağlıkçılar asansörün düşmesiyle yaralandı
4 aşı yaptıran kaymakamdan çağrı var
4 aşı yaptıran kaymakamdan çağrı var
8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu
8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu
Makam aracı bu sefer hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktı
Makam aracı bu sefer hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktı
O ilde kar etkisini artırıyor: Araçlar yolda mahsur kaldı
O ilde kar etkisini artırıyor: Araçlar yolda mahsur kaldı
Çorum Valisi: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif
Çorum Valisi: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif

Bu Habere Tepkiniz

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Öğretmene rotasyon mu geliyor?
Öğretmene rotasyon mu geliyor?
MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu
Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda sözlü sınav kalkacak
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda sözlü sınav kalkacak
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (6)
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!
TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.